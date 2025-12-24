ПСБ запустил акцию «Все включено» для предпринимателей Ярославской области

ПСБ в Ярославле запустил акцию лояльности «Все включено»* с бесплатным доступом к расширенному набору банковских услуг в течение двух месяцев после подключения к акции. Стать ее участником могут новые клиенты ПСБ из сферы малого и среднего бизнеса Ярославской области, не имевшие расчетных счетов в банке последние 6 месяцев.

Чтобы подключиться к акции нужно открыть в банке расчетный счет на условиях одной из четырех программ обслуживания — «Мини», «Опти», «Макси» или «Профи», указав при этом в заявлении название акции, подключить одну из следующих опций — подписка «Межбанк» по тарифу «Межбанк – безлимит», услуга «Комплаенс-помощник для бизнеса» по тарифу «Лайт», услуга «Кодовое слово», сервис «Бизнес без блокировок». После этого клиент сможет бесплатно подключить на 2 месяца любые опции из тех, что предоставляет ПСБ малому и среднему бизнесу. По условиям акции клиент получает целый ряд преимуществ: бесплатное ведение счета, бесплатные внутрибанковские и внешние переводы в размере до 1,5 млн рублей на счета физических лиц (суммарно до 3 млн рублей), любое количество межбанковских платежей без ограничений и доплат. А также клиент получает возможность бесплатно протестировать качество интернет-банка, скорость платежей, уровень поддержки и удобство опций. Это снижает нагрузку на бизнес в момент запуска или перехода в ПСБ.

«Акция “Все включено” — это наш подарок новым клиентам: первые 2 месяца — без расходов, но с полным доступом к ключевым сервисам. Вы получаете максимум возможностей — от бесплатных переводов до усиленной безопасности и безлимитных платежей — независимо от выбранного тарифа. Более того, в течение льготного периода можно бесплатно подключать дополнительные сервисы, чтобы найти идеальную конфигурацию под ваш бизнес. Тестируйте, масштабируйтесь и управляйте финансами без рисков»,— прокомментировала Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Подробнее об акции и условиях тарифов и сервисов можно узнать на сайте банка — www.psbank.ru.

*Акция лояльности «Все включено» по расчетно-кассовому обслуживанию действует для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящихся к клиентскому сегменту «Малый бизнес», находящихся в Ярославской области. Период проведения Акции (далее – Период Акции): с 8 декабря 2025 г. по 31 марта 2026 г. (включительно). Период подключения Клиентов к Акции (далее – Период. подключения): с 8 декабря 2025 г. по 31 января 2026 г. (включительно). Акция проводится для Клиентов, которые не имели открытых расчетных счетов в Банке более 6 (шести) месяцев до даты подачи в Банк заявления на открытие Счета; в Период подключения открыли Счет в Ярославском филиале Банка или его дополнительном офисе; на дату открытия Счета зарегистрированы в Ярославской области; обслуживаются в Ярославском филиале ПАО «Банк ПСБ» или его дополнительном офисе; присоединились к настоящим Условиям путем указания названия настоящей Акции в заявлении на открытие Счета; подали заявления в установленном Тарифами порядке на получение следующих услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия Счета: подписка «Межбанк» тариф «Межбанк – безлимит» (п. 24.2.3. Раздела «Прочие услуги» Тарифов); услуга «Комплаенс-помощник для бизнеса» по тарифу «Лайт» на период 1 (один) месяц (п. 20.1. Раздела «Прочие услуги» Тарифов); оказание услуги «Кодовое слово» с выбранной Клиентом периодичностью взимания комиссии (в случаях, не указанных в п. 14.1 настоящего раздела Тарифов): ежемесячно (п. 14.2. Раздела «Прочие услуги» Тарифов); доступ к сервису «Бизнес без блокировок» (услуга доступна только в системе PSB On-Line) (п. 1.6. Раздела «Дистанционное банковское обслуживание» Тарифов). Организатор предоставляет в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выполнения условий Акции Участнику, отвечающему вышеуказанным признакам, следующий комплекс услуг без взимания комиссий: расчетно-кассовое обслуживание счета, подписка «Межбанк» тариф «Межбанк – безлимит»; прием и исполнение платежных поручений, поступивших для перевода на счет физического лица со счетов юридических лиц и со счетов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой; прием и исполнение платежных поручений, поступивших для перевода на счет физического лица; «Комплаенс-помощник для бизнеса» по тарифу «Лайт» на период 1 (один) месяц; оказание услуги «Кодовое слово» с выбранной Клиентом периодичностью взимания комиссии; доступ к сервису "Бизнес без блокировок". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251