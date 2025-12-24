Опасные косвенные связи

Можно ли исполнить на территории Евросоюза арбитражное решение в пользу компании, косвенно связанной с лицом, которое находится под санкциями,— на этот вопрос предстоит ответить Суду ЕС. Запрос туда направил Рижский окружной суд, которому неясно, будет ли нарушать санкционный режим выплата в пользу швейцарской «дочки» Объединенной зерновой компании (ОЗК). Дело в том, что ОЗК подконтрольна РФ,— 51% акций принадлежит Росимуществу, глава которого прямо включен в черный список. Толкование Суда ЕС имеет большое значение как для российского, так и для европейского бизнеса, отмечают юристы, рассчитывая на уточнение критериев «связи» с подсанкционными лицами.

На сайте Суда ЕС появилась информация о поступлении запроса от Рижского окружного суда по поводу толкования европейских санкционных норм. Из опубликованных документов следует, что дело связано с неисполнением контракта от 10 ноября 2021 года, по которому латвийская SIA Graudu sabiedriba обязалась поставить швейцарской Grainexport SA (структура ОЗК) более 4 млн тонн пшеницы до 31 декабря 2021 года. Однако в итоге Grainexport не получила ни товара, ни возврата аванса, что стало причиной обращения в международный арбитраж.

Спор по контракту рассматривал специализированный арбитраж Grain and Feed Trade Association (GAFTA), который 20 марта 2024 года вынес решение в пользу Grainexport. Арбитры обязали Graudu sabiedriba выплатить истцу €1,54 млн, а также возместить связанные с разбирательством расходы, включая арбитражный сбор. Затем швейцарская компания обратилась в госсуд Латвии за признанием и приведением в исполнение решения GAFTA. Рижский городской суд счел, что препятствий для этого нет, и удовлетворил заявление Grainexport. Однако ответчик обжаловал постановление городского суда в апелляции, настаивая, что признание и исполнение арбитражного решения противоречит санкционному режиму ЕС по Регламенту 269/2014, принятому в связи с действиями России на Украине.

Швейцарское Росимущество

Дело в том, что единственным акционером Grainexport является ОЗК, которая, в свою очередь, на 49% принадлежит российской компании «Деметра» и на 51% — РФ в лице Росимущества. При этом глава Росимущества Вадим Яковенко в июне 2024 года был включен в санкционный список ЕС. Латвийская компания полагает, что Россия через Росимущество влияет на назначение органов управления ОЗК и, как следствие, косвенно контролирует и Grainexport. В связи с этим, по мнению Graudu sabiedriba, выплата денег швейцарской компании может нарушать европейские санкции.

Одновременно с этим ответчик указал на отсутствие четких критериев, позволяющих признать компанию лицом, связанным с подсанкционным (associated person), к которому применяются те же ограничения, что и к лицам, напрямую включенным в санкционные списки. Неясно и то, можно ли в принципе легализовать арбитражное решение в Латвии под риском нарушения санкций, надо ли остановить процесс признания этого решения или же госсуд может признать решение арбитров, но заморозить выплаты по нему до получения специальной лицензии.

С учетом этих доводов Рижский окружной суд решил, что спор упирается в вопросы толкования европейского права, поэтому в ноябре направил запрос в Суд ЕС и приостановил рассмотрение дела с Grainexport до получения ответа. Обращение принято и зарегистрировано.

“Ъ” запросил комментарии у ОЗК и Graudu sabiedriba.

Объясните ваши связи

В 2020 году Еврокомиссия разъясняла, что предоставление средств или экономических ресурсов компании, которая сама не находится под санкциями, но принадлежит или контролируется лицом из черного списка, равносильно косвенному предоставлению их последнему, говорит старший юрист АБ «Гребельский и Партнеры» Джамила Джалилова. Смысл в том, чтобы распространить ограничения ЕС не только на непосредственно внесенных в санкционные списки лиц, но и на связанных с ними, которые находятся под их прямым или косвенным контролем, поясняет адвокат Адвокатской палаты Москвы Денис Крауялис.

Однако в нормативно-правовых актах ЕС отсутствуют четкие критерии «связанности», таким образом, существует законодательный пробел в том, кого считать associated person, подчеркивает партнер BGP Litigation Сергей Морозов. Юристы рассчитывают, что суд ЕС даст четкие разъяснения по этим моментам. Старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян добавляет, что на практике этот критерий нередко толкуется расширительно — регуляторы государств—членов ЕС самостоятельно признают лицо связанным с подсанкционным, чтобы распространить на него последствия блокирующих санкций (запрет на совершение сделок и заморозку активов). Но однозначного ответа на вопрос, может ли арбитражное решение по спору, предмет или стороны которого так или иначе затрагиваются санкциями, быть исполнено на территории ЕС, нет, каждый национальный суд отвечает на него по-своему, а сомневающиеся делегируют анализ Суду ЕС, указывает госпожа Джалилова. По ее словам, из-за размытости границ возможного и допустимого в рамках системы европейского санкционного регулирования в Суде ЕС уже скопилось немало самых разнообразных обращений.

Впрочем, партнер АБ NSP Илья Рачков считает, что, поскольку Латвия связана Нью-Йоркской конвенцией, она обязана признать и исполнить решение арбитража GAFTA. «Если следовать принципу верховенства права, то и Суд ЕС тоже должен разрешить этот вопрос в пользу того, что решение арбитров может и должно быть исполнено»,— говорит господин Рачков. Однако Денис Крауялис указывает на коллизию между принципами Нью-Йоркской конвенции и императивными нормами санкционного права ЕС. Цель конвенции — обеспечить исполнение арбитражных решений, а цели санкций — предотвратить любые выплаты, приносящие пользу санкционным лицам, поясняет он. В связи с этим, продолжает господин Крауялис, некоторые европейские государства считают нарушением публичного порядка (позволяет отказать в исполнении решения арбитража) перевод средств лицу, ассоциированному с санкционным. Если же по разъяснениям Суда ЕС швейцарскую компанию не признают associated person, этот риск будет неактуальным и решение о выплате в ее пользу должно быть исполнено, заключает господин Морозов.

Юристы отмечают, что ответ Суда ЕС на запрос Рижского окружного суда повлияет не только на российских лиц, но и их европейских контрагентов, прояснив их возможные действия. Рассмотрение таких запросов в среднем занимает около полутора лет.

Варвара Кеня, Анна Занина