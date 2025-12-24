Президент напомнил сенаторам о главном

Последнее пленарное заседание осенней сессии 24 декабря оказалось для Совета федерации знаковым: впервые с 2012 года верхнюю палату посетил президент. Владимир Путин выступил перед сенаторами по случаю 25-летия реформы, в ходе которой губернаторов и спикеров заксобраний в здании на Большой Дмитровке сменили делегированные туда представители, и пообещал продолжить укреплять институты федерализма.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Путин поблагодарил Валентину Матвиенко и всех сенаторов за «бесценный вклад» в укрепление России

На финальном заседании уходящего года спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко решила не ограничивать «разминку» стандартными для этой процедуры получасами и дала высказаться всем, кто хотел. Нашлось место как для традиционных отчетов (например, Сергей Перминов попросил разослать в регионы альманах «Совет федерации — палата конкретных дел»), так и для полноценного законопроекта от Сергея Карякина, предложившего обязать интернет-платформы размещать социальную рекламу. Возможно, поэтому саму повестку верхняя палата рассмотрела почти без дискуссий. Разногласия вызвал лишь закон о расширении эксперимента с уменьшением числа экзаменов для поступающих в колледжи.

Завершая заседание, госпожа Матвиенко объявила небольшой перерыв, после которого неожиданно поприветствовала в зале Владимира Путина.

Спикер пояснила, что глава государства, «несмотря на крайне напряженный президентский график», решил выступить перед сенаторами, поскольку уходящий год является для СФ особенным.

«25 лет назад, сразу после инаугурации, вы приняли решение о новом порядке его формирования, согласно которому сенаторы стали работать на постоянной, профессиональной основе (ранее в СФ по должности входили губернаторы и спикеры заксобраний.— “Ъ”)»,— напомнила президенту госпожа Матвиенко. По ее словам, правильность такого подхода подтвердила минувшая четверть века: «Шаг за шагом вам удалось выстроить консолидированную и прочную политическую систему, я бы сказала, суверенную политическую культуру, способную противостоять любым вызовам и угрозам».

Владимир Путин выступал в Совете федерации лишь дважды. 5 декабря 2001 года он поучаствовал в заседании, на котором губернатор Орловской области Егор Строев уступил пост спикера избранному по новой модели сенатору от Заксобрания Санкт-Петербурга Сергею Миронову, а 27 июня 2012-го представил сенаторам поправки к порядку формирования палаты, призванные сделать ее «более региональной».

Президент, продолжив мысль Валентины Матвиенко, высказал мнение, что 25 лет назад «совместительство — и руководить регионом, и принимать федеральные законы — порождало двойственность статуса» сенаторов и размывало ответственность.

«Когда человек принимает закон и сам его должен исполнять, здесь есть некоторая проблема,— объяснил глава государства.— Мне кажется, что мы с ней справились, решили, потому что чувствовали тогда, что это сказывается на всей системе власти».

Новеллы тринадцатилетней давности, вернувшие в порядок формирования СФ «элементы выборности» (кандидаты в губернаторы заранее представляют «сенаторские тройки», сенатором от заксобрания может стать только депутат), повысили ее легитимность, продолжил Владимир Путин. А в рамках конституционных поправок-2020 были обновлены и расширены должностные требования к членам палаты. «Сам термин "сенатор", прежде неофициальный, был закреплен в законе»,— напомнил президент.

Несмотря на эти перемены, «правовая и политическая природа, предназначение, можно сказать — миссия» Совета федерации остаются неизменными: это ключевая роль в законодательном процессе, укрепление международных позиций страны через парламентскую дипломатию и обеспечение взаимосвязи между уровнями единой публичной власти, указал господин Путин.

«Это крайне важно для федерации, объединяющей 89 регионов»,— подчеркнул он, призвав парламент и правительство «плотнее» привлекать субъекты РФ к выработке решений общенациональной повестки. «Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма, они жизненно важны для будущего страны»,— пообещал президент.

Завершая выступление, Владимир Путин назвал СФ «настоящей кадровой школой», поскольку многие сенаторы, которые заседали в его стенах за минувшие 25 лет (всего их было почти 800), впоследствии стали губернаторами или перешли в органы исполнительной власти.

Он поблагодарил парламентариев за работу над бюджетом и в целом за поддержку курса «на укрепление и развитие России». «Такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны. А в период исторических испытаний, глобальных перемен — они просто бесценны»,— резюмировал президент.

Андрей Прах