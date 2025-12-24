Силы ПВО за семь часов сбили над регионами РФ более 130 беспилотников

В период с 13:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 132 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За указанный период над Белгородской областью было сбито и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской и Калужской областями — 42 и 15 БПЛА соответственно. Над территорией Москвы и Московской области уничтожили 12 БПЛА, семь — над Курской областью, четыре — над Липецкой областью. По два БПЛА сбили над Рязанской и Орловской областями, по одному — над Тульской областью и Крымом.

В ночь на 24 декабря силы ПВО уничтожили 172 беспилотника над Россией. Из них 20 сбили над Белгородской областью, 14 — над Калужской областью, 12 — над Тульской областью, шесть — над Орловской областью, четыре — над территорией Москвы и Подмосковья. Три БПЛА уничтожили над Липецкой областью, по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.