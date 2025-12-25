Важен сам процессор

Российский производитель вычислительной техники Yadro планирует представить свой чип для базовых станций к 2028–2031 году. На проект может потребоваться до $300 млн инвестиций, ранее же компания планировала вложить 6 млрд руб. в разработку другого процессора и представить его в 2023 году. Участник рынка говорят, что помешать разработке подобных узкоспециализированных чипов могут санкционные ограничения на доступ к технологиям, а также отсутствие опыта и производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») может представить свой чип для базовых станций к 2028–2031 году, заявил 23 декабря замгендиректора по технологиям «ИКС Холдинга» Артем Икоев на пресс-конференции, посвященной запуску серийного производства базовых станций компании.

«Разработка чипа успешно ведется. Для оборудования операторского класса купить критические компоненты невозможно, этим занимается всего три компании в мире: сами проектируют, сами заказывают. Мы идем таким же путем. Сейчас сфокусированы на достижении первых характеристик у первых прототипов. Это неизбежный путь для технологической конкуренции: видно, что следующие поколения связи все больше и больше зависят от компонентов. Мы хотим развиваться, будет и 6G, и другие поколения. Для нас важно освоить технологию именно создания, разработки чипов. Владеть ею и развивать в рамках своей продукции. Это перспектива трех-пяти лет»,— заявил господин Икоев.

В 2019 году Yadro купило долю в 51% в отечественном разработчике микропроцессорных ядер Syntacore, который является одним из основателей открытого международного консорциума Risc-V Foundation. Risc-V — открытая архитектура процессоров и микроконтроллеров, свободно и бесплатно может использоваться, в том числе для коммерческой реализации. В мире на сегодня более 4,6 тыс. последователей стандарта в более чем 70 странах.

В 2021 году стало известно, что Yadro собирается выпустить линейку процессоров на архитектуре Risc-V, в которую будет вложено около 6 млрд руб. собственных средств, писал Cnews. Тогда компания заявляла, что намеревается создать собственный чип на 12 нм. Доступность первых образцов планировалась во второй половине 2022 года, а выпуск серийных экземпляров намечался на 2023 год. В Yadro “Ъ” не ответили на вопросы об объеме планируемых инвестиций в проект по созданию чипа для базовых станций, архитектуре и топологии нового процессора.

Ранее “Ъ” сообщал, что проекты по корпусированию российских процессоров столкнулись с дефицитом кристаллов. Трехлетний эксперимент по сборке чипов Baikal M был прекращен из-за нехватки компонентов (см. “Ъ” от 10 ноября).

«Телеком-чипы — узкоспециализированные, с блоками для обработки радиосигнала в реальном времени, работают в экстремальных условиях и требуют высочайшей надежности»,— объясняет собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники. По его оценке, на проект необходимо $100–300 млн до выхода на рынок, а основные затраты придутся на разработку архитектуры, лицензии, прототипирование на фабрике и создание ПО. «Для окупаемости проекта потребуется сотня тысяч чипов в год»,— уверен он. При этом на успешности проекта могут сказаться санкционные ограничения на доступ к технологиям, отсутствие опыта и рынка сбыта, объясняет он. Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, однако, отметил, что для этих задач «вполне можно использовать процессор Baikal-S, который уже разработан и применяется в отечественных серверах».

«Разработка специализированного процессора — это цикл порядка трех лет, поэтому срок 2028–2031 год выглядит реалистичным, если говорить об LTE. Инвестиции в такую разработку могут достигать до 2,5–3 млрд руб., включая НИОКР, создание специализированного ПО, сертификацию и т. п. Для технологий 5G — более 3 млрд руб.»,— оценивает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. По его словам, основные сложности при реализации проекта будут лежать в плоскости производства: «Сейчас производства меньше 90 нм чипов в РФ нет, а из-за санкций в Китае это реализовать так просто не получится». Согласно нацпроекту «Экономика данных», необходимо произвести и установить 75 тыс. базовых станций до 2030 года, говорит господин Швыдченко: «Этого объема в моменте должно быть достаточно, чтобы выйти в ноль при условии продолжения субсидирования этой программы государством. И тут потенциально есть сложности, потому что с 2026 года субсидирование разработки базовых станций сокращается».

Алексей Жабин, Филипп Крупанин