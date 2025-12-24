Фадеев предложил дать школам право принимать решение о приеме детей мигрантов

Школам в России нужно предоставить право самим решать вопрос о том, стоит ли зачислять ребенка мигрантов. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение — брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить. Мне кажется, это ключевой момент — школа должна принимать решение»,— заявил Валерий Фадеев, которого цитирует корреспондент «Ъ».

По словам главы СПЧ, ребенком нужно начинать заниматься, как только он приезжает в Россию. «Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации — все дети учатся»,— сказал он.

В начале октября Валерий Фадеев сообщил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах. По его словам, учить детей русскому языку необходимо заранее. Если же ребенок не готов к обучению в российской школе, он должен учиться на родине, говорил глава СПЧ.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при зачислении в школы вступил в силу 1 апреля 2025 года. В сентябре Рособрнадзор сообщал, что свыше 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не были зачислены. За апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей-иностранцев, однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, поскольку у остальных возникли проблемы с пакетами документов.