В Петербурге арестовали функционера РЖД по делу о взятке в виде помещения

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя начальника Центральной дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» Сергею Осташко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурант не признал вину и просил о домашнем аресте, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в период с 13 февраля 2020 года по 16 августа 2023 года Сергей Осташко, занимавший различные должности в Октябрьской дирекции инфраструктуры получил от подрядчика, предоставлявшего в аренду технику, взятку в виде права пользования нежилым помещением нежилым помещением кадастровой стоимостью 28,6 млн рублей. Помещение Сергей Осташко сдал в аренду, получив личный доход на сумму не менее 1 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, 11 августа 2023 года Сергей Осташко получил от того же предпринимателя взятку в виде упомянутого нежилого помещения с помощью фиктивного договора купли-продажи, который заключили с неосведомленным о преступлении человеком.

За это обвиняемый подписывал акты по договорам дирекции с бизнесменом на аренду техники, содержащие ложные сведения о факте и объемах выполненных работ.

Артемий Чулков