Москва праздничная

На новогодние праздники россияне отправятся в Москву. Столица стала лидером среди направлений для отдыха на длинных выходных. В среднем гости прибывают в город на три-четыре дня, самые популярные даты — 2 и 3 января, сообщает Ассоциация туроператоров России. Средний чек поездки на взрослого человека с проживанием в центре составляет около 30-35 тыс. руб., в других районах — до 20-25 тыс. руб.

Откуда приезжают туристы? Об этом “Ъ FM” рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова: «На первом месте — Калининград. На втором — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург. Затем идут Махачкала и Минеральные Воды. Если же мы говорим про бронирование из-за границы, то это в большей степени не иностранные туристы, а россияне, которые релоцировались в соседние страны. Среди всех международных заказов на отдых в Москве первое место занимает Казахстан. На втором месте — Армения, на третьем — Турция. И примерно одинаковое количество у Грузии и Узбекистана.

Гости в среднем бронируют отели, в которых ночь стоит около 13 тыс. руб. И здесь статистика показывает, что на новогодние праздники туристы выбирают гостиницы более высокого класса. Основная доля приходится на отели категории "четыре звезды" — 35% бронирований. На втором месте с долей в 28% — отели «три звезды». У пятизвездных гостиниц доля составляет 17%, у объектов размещения без звезд — это апартаменты, гостевые дома, хостелы, дома отдыха, коттеджи, частное жилье — тоже 17%».

До 11 января в столице проходит традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» с ярмарками, открытыми катками, концертами и мастер-классами. На выставки, театральные представления и популярные ледовые шоу в наличии уже почти нет билетов. В новогоднюю ночь еще можно забронировать круиз по Москве-реке, премиальный взрослый билет с ужином стоит 40 тыс. руб. В ресторанах большинство столиков уже в резерве, стоимость оставшихся — от 4 тыс. руб. в "Ровеснике". И до 120 тыс. руб. на персону в «Сахалине». Однако часть заведений будет работать даже по живой очереди. Свободный вход и диджей-сет обещают, например, в баре «Клава».

В январе рестораны перейдут к обычному графику работы без депозитов, рассказал управляющий партнер караоке «Кадриль» и сети грузинских ресторанов «Ткемали» Никита Татаев: «Январские праздники проходят в более расслабленном формате: люди выезжают в центр погулять, Москва красиво украшена, потом идут в рестораны, караоке. Первая неделя январских праздников достаточно активная. Дальше все стихает и переходит в режим стандартного рабочего дня.

В ресторанах есть новогоднее зимнее меню в ресторанах, специальные блюда готовят под торжества. Но наша аудитория консервативна, и ежегодно все делают оливье, мимозу и сельдь под шубой, но шеф-повар пытается внести в них что-то новое, заменить какие-то ингредиенты, но по факту все это наша любимая классика. Цены в меню за 2025-й год выросли на 10-15%. Не знаю, можно ли еще забронировать места в ресторане в новогоднюю ночь, но в среднем это 15-30 тыс. руб. на человека в зависимости от зоны, в которой находится стол».

Билеты на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее раскупили до конца праздников. Но, например, в недавно открывшемся музее современного искусства ЗИЛАРТ еще можно сходить и на выставки, и на спектакли. Стоимость билетов для взрослых составляет около 2 тыс. руб.

