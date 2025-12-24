Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 15

Силы ПВО сбили еще семь украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Количество сбитых вблизи Москвы дронов за день увеличилось до 15.

Как сообщил господин Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Сообщения о сбитых украинских беспилотниках на подлете к столице начали поступать с раннего утра, тогда силы ПВО сбили три БПЛА. Днем и вечером сегодняшнего дня было уничтожено еще 12 дронов.