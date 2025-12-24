В Перми по итогам года наградили спортивную элиту

Награды в 22 номинациях вручены спортсменам, тренерам, ветеранам спорта, лучшим физкультурно-спортивным организациям, муниципальным образованиям Пермского края.

Фото: минспорта Пермского края

«Спортсменом года по олимпийским видам спорта» стал биатлонист Даниил Усов. Его наставник Иннокентий Каринцев получил награду «Лучший тренер». В номинации «Спортсменка года по олимпийским видам спорта» в этом году сразу две победительницы — серебряный призер Первенства Европы по олимпийскому тхэквондо Дана Конюхова и серебряный призер Первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года Анастасия Петрова.

Федерация дзюдо Пермского края признана лучшей спортивной федерацией года. «Олимпийской надеждой» признан победитель Игр стран СНГ по греко-римской борьбе Дмитрий Кочуров. «Спортивной надеждой» чемпион Первенства мира по подводному спорту Полина Некрасова.

«Параспортсменкой года» стала серебряный призер чемпионата мира по армрестлингу Надежда Вненковская. А параспортсменом — чемпион России по армрестлингу Алексей Казанцев. Наставник в этом виде спорта Сергей Вяткин признан «Тренером года по параспорту». В этом году учреждена новая номинация «Лучший спортсмен, участник СВО». Ее лауреатом стал Алексей Соловьев.