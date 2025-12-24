На сад в будущее

Пермский девелопер «ПМД» собирается застроить территорию бывшего СНТ по улице Халтурина в Мотовилихинском районе. Компания намерена реализовать этот проект в рамках комплексного развития территории (КРТ). Ранее девелопер приобрел площадку 23 тыс. кв. м. В «ПМД» говорят, что там появится ЖК комфорт-класса с коммерческими помещениями. Эксперты считают, что спрос на квартиры будет обеспечен, а в локации КРТ есть недостаток жилого фонда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ООО «СЗ „ПМД-Урбанистика“», которое входит в холдинг «ПМД», собирается построить жилой комплекс на территории, ограниченной улицей Халтурина в Мотовилихинском районе Перми. Проект планируется реализовать по договору комплексного развития территории (КРТ), в настоящий момент компания согласовывает его условия. Заявление об установлении зоны КРТ было опубликовано в материалах для комиссии по ПЗЗ осенью 2025 года, договор пока не заключен.

Компания «ПМД» была основана в Перми в 2006 году. Специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас девелопер реализует такие проекты, как кварталы «Свобода» на ул. Карпинского, 115, «Сезоны» на Беляева, 155, «Эволюция» на Пушкина, 91, комплексы «Новатор» на Советской Армии, 95, и «Новый Парковый» на Трамвайной, 27.

По информации в заявлении, площадь территории реновации составляет 23 тыс. кв. м, существующее зонирование на участке — Р-3 (зона садовых и дачных участков). По данным сервиса «Яндекс.Карты», на территории, в отношении которой предусматривается комплексное развитие, сейчас расположено садовое некоммерческое товарищество (СНТ-24). Рядом находятся капитальные здания средней этажности, гаражно-строительный кооператив, а также банный комплекс «Форест Горки» с сауной, беседками и детской площадкой. На этой территории, по данным застройщика, должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым бассейном и футбольным полем. В компании «ПМД» сообщили, что этим проектом занимается другой инвестор.

Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев сообщил, что пока не может точно сказать, какой объем жилья будет построен, какой этажности и каков будет объем инвестиций. По его словам, в настоящий момент архитектурно-градостроительная концепция находится в процессе разработки. «Мы планируем на этой территории комплекс комфорт-класса многофункциональной жилой застройки. В рамках разработки архитектурно-градостроительной концепции рассматриваем размещение встроенных и пристроенных коммерческих помещений»,— объяснил господин Савельев. По его словам, рядом с территорией будущей застройки расположена необходимая социальная инфраструктура: детский сад через дорогу, планируется строительство новой школы в квартале между улицами Тургенева, КИМ, Соломина и Лебедева, на которую уже заключен контракт, ее будет строить компания «Ярус Групп».

Также, по словам Артема Савельева, в Мотовилихинском районе не самая большая конкуренция и не так много больших площадок в процессе реализации строительства. Он отметил, что пока сложно сказать, сколько займет согласование всех условий комплексного развития территории, однако в компании надеются, что согласовать разрешительную документацию получится в ближайшие полтора года.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев подчеркнул, что инвестиции в проект будут зависеть от того, какой объем жилья планируется и какую социальную инфраструктуру застройщик должен будет построить. «Эта территория в Мотовилихе пользуется стабильным спросом, поэтому, думаю, он будет обеспечен и проблем с реализацией квартир в этом объекте не будет»,— добавил эксперт. По мнению господина Ананьева, все объекты, которые строятся по договору КРТ, предполагают создание социальной инфраструктуры и приобретающие жилье люди будут гарантированно ею обеспечены.

Коммерческий директор АО «ПЗСП» Кирилл Николаев также положительно оценил перспективы строительства ЖК на улице Халтурина и отметил недостаток нового жилого фонда в этой локации. «Эта территория хорошо знакома ПМД, не так давно они уже реализовали проект комфорт-класса по улице Технической»,— сказал эксперт. Он считает, что квартиры здесь могут быть востребованы благодаря близости к развитой инфраструктуре района, а также среди тех, кто живет рядом и захочет улучшить жилищные условия.

Господин Николаев пояснил, что объем инвестиций в проект пока определить сложно, для этого необходимо узнать дополнительные характеристики участка. В то же время он говорит, что «ПМД» развивает и обустраивает среду комплексно. «Предполагаем, что девелоперу удастся создать достойный продукт в локации»,— надеется коммерческий директор ПЗСП.

Юлия Духина