Камерный театр Челябинска отреставрирует подрядчик из Петербурга

Контракт на реставрацию здания Челябинского государственного драматического камерного театра получила компания ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“» (СИК «Синко») из Санкт-Петербурга. По данным портала госзакупок, компания была единственным участником аукциона, договор с ней заключили по начальной цене — 119,4 млн руб.

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Здание по адресу: улица Цвиллинга, 15, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт с реставрацией и приспособлением объекта к современному использованию. Работы выполнят по проектной документации новосибирского ООО «Стройпроект», которая предусматривает обновление отделки, модернизацию малой и большой сцен, замену звукового и светового оборудования, реставрацию дверей и лестницы, перепланировку санузлов и административных помещений.

Кроме того, запланированы замена кровли, обновление труб, инженерных сетей и конструкций пола зрительного зала. При этом ремонт стен фасадов и изменение их цветового решения проектом не предусмотрены. Завершить работы должны к сентябрю 2027 года.

Согласно данным Rusprofile, СИК «Синко» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2000 году. Ее выручка за 2024 год составила 206 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. В портфеле подрядчика 16 госконтрактов, преимущественно на ремонт и реставрацию зданий в Петербурге, в том числе объектов культурного наследия. В списке исполненных договоров компании указана реставрация фондов Россиийского этнографического музея.

Артемий Чулков

