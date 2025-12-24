В Москве повысят штрафы для безбилетников в метро

Мосгордума в среду, 24 декабря, приняла поправки к столичному КоАП. Планируется, что безбилетников за проезд в метро будут штрафовать на 5 тыс. руб. (раньше санкция составляла 2 тыс. руб.). Такой же штраф — вместо прежних 4 тыс. руб.— будут применять к гражданам за использование чужих льготных транспортных карт.

С 100 руб. до 1 тыс. руб. увеличивается штраф за провоз багажа на сиденьях вагонов метрополитена, проезд в пачкающей одежде, фотовидеосъемку с нарушением правил метрополитена, бег по эскалаторам и прослушивание аудиозаписей в вагонах без наушников. Уточняется, что наказание будет применяться также за просмотр в вагонах «видеозаписей или видеотрансляций» без наушников.

Изменения в столичный КоАП предложила глава комиссии по транспорту Мосгордумы Сабина Цветкова (“Ъ” писал о проекте 17 декабря). Некоторые санкции не пересматривались с момента принятия кодекса в 2007 году (в частности, 100-рублевый штраф по ст. 10.9 кодекса). Действующие санкции, говорилось в пояснительной записке к законопроекту, «не отвечают степени общественной опасности соответствующих правонарушений».

Глава столичного ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов на слушаниях в Мосгордуме приводил данные, согласно которым за 11 месяцев 2025 года объем недополученных доходов от безбилетного проезда составил 4,2 млрд руб. По данным Сабины Цветковой, в 2023 году было вынесено 637,7 тыс. постановлений о наложении штрафов за безбилетный проезд, в 2024 году — 679 тыс., за 11 месяцев текущего года — 684,8 тыс.

Глава фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме Елена Ямщикова заявила, что считает чрезмерным повышение штрафов до 5 тыс. руб.— 3 тыс. руб. было бы достаточно. Руководитель фракции партии «Новые люди» в Мосгордуме Александр Даванков не поддерживает ужесточение наказаний для безбилетников, поскольку иногда проезд не оплачивается не по вине пассажиров (а, к примеру, из-за неработающего валидатора).

Иван Буранов