«Золотая страна» стала разменной монетой

Росимущество стало владельцем принадлежавших семье петербургских предпринимателей Купсиных активов, которые ранее Генеральная прокуратура РФ заподозрила в связях с латвийским Rietumu Banka и добилась их национализации, полагая, что эта финансовая структура занимается поддержкой ВСУ. В собственность государства, помимо прочего, перешла компания, управлявшая гостинично-торговым комплексом «Золотая страна» на Владимирском проспекте. Этот комплекс создавался при участии композитора и исполнителя Александра Розенбаума, чьим продюсером не один десяток лет является одна из супругов — Белла Купсина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер комплекса «Золотая страна»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Интерьер комплекса «Золотая страна»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», 19 декабря Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало собственником ООО «Золотой ученик», ООО «Сфера» и ООО «Фрегат». Через последнее юрлицо, согласно указанным на сайте бутик-отеля «Автор» реквизитам, управляется Author Boutique Hotel, который занимает часть помещений развлекательного центра «Галерея ювелиров "Золотая страна"» на Владимирском проспекте.

В учредителях перечисленных фирм значатся видные супруги-бизнесмены Белла и Евгений Купсины.

Комплекс «Золотая страна» основал Евгений Купсин вместе со своим коммерческим партнером — певцом и композитором Александром Розенбаумом, чьим бессменным продюсером больше 30 лет является госпожа Купсина. Пара также приходится родителями медиаменеджеру Даниилу Купсину, который стоял у истоков создания петербургского офиса радиостанции Business FM.

В былые время комплекс включал в себя рестораны «Федор Достоевский» и Bella Leone, казино Golden Garden, гостиницу Golden Garden Boutique Hotel и ряд бутиков. Место, в частности, пользовалось большой любовью у лидера так называемой «тамбовской» группировки Владимира Барсукова (Кумарина), который имел статус постоянного клиента со скидкой в 40%. В отеле у него был даже свой именной номер 309 под названием «Красный принц». В нем чаще всего останавливался петербургский криминальный авторитет. Там же в 2007 году силовики провели масштабные обыски сразу после его ареста. В одном из интервью Евгений Купсин признался, что был знаком с Кумариным еще с конца 1970-х, однако заверил, что тот не имел никакого отношения к проекту «Золотая страна».

В середине августа Генпрокуратура РФ (ГП) в ответ на конфискацию созданного российской стороной центра культурно-гуманитарного сотрудничества «Дом Москвы» в Латвии и использование вырученных за него средств для финансирования ВСУ потребовала взыскать с латвийского Rietumu Banka недвижимость и выведенные из России средства. Кроме того, банк присоединился к антироссийским санкциям, заблокировав в феврале 2022 года свыше $81 тыс., принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества».

В начале декабря Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковое заявление заместителя генерального прокурора к Rietumu Banka.

В качестве ответчиков, которых ГП заподозрило в связях со структурами из недружественной ныне Латвии, указаны ООО «КИ Инвест» (надзор установил, что Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA из Латвии контролирует московское ООО), Rietumu Banka, представительство АО «Риетуму Банка» в Москве, Банк Латвии, RB Investments, Delevan Limited, SIA Cabinet Holding, RRE Tradecentres Holding Limited, Ideal Target Limited, Ralkin Limited, Pedrina Import S.A, Overhill International Portfolio Inc, Ajaccio Investment Limited, Biola Enterprises Limited, Игорь Клименко, а также Евгений и Белла Купсины как соответчики.

Так, третьими лицами в том числе были заявлены уже упомянутые ООО «Золотой ученик», ООО «Сфера» и ООО «Фрегат». В учредителях можно найти кипрские компании, некоторые из которых приводят к ответчикам. Например, к Delevan Limited (ООО «Фрегат»). Теперь же, по сведениям из ЕГРЮЛ, доля в 100% принадлежит РФ, а права учредителя осуществляет над компаниями Росимущество.

Андрей Кучеров