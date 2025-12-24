Волгоградца отправили в СИЗО после хищения одежды на Wildberries на 360 тысяч

В Волгограде 20-летнего местного жителя отправили в СИЗО по обвинению в краже товаров из пункта выдачи «Wildberries». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, ранее судимый 19 декабря Маркиз Дубинин пошел за одеждой и ювелирными украшениями в пункт выдачи Wildberries в Ворошиловском районе города. Он убедил сотрудника пункта выдачи в том, что деньги на карте есть, и, не оплатив, ушел с посылкой на сумму более 360 тыс. руб.

23 декабря Маркиза Дубинина задержали сотрудники полиции. В тот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил заключить обвиняемого под стражу до 19 февраля 2026 года включительно. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

