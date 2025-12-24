Доля свободных площадей в ТЦ Петербурга выросла до 4,7% к концу 2025 года

Доля свободных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга по итогам 2025 года увеличилась до 4,7% (+1,6 п. п. за год). Об этом сообщили в консалтинговой компании NF Group.

По данным аналитиков, в ключевых торговых центрах города вакантность за год выросла с 1,3% до 3,5%. В разрезе форматов в IV квартале 2025 года показатель изменился: с 1,9% до 3,0% в суперрегиональных ТЦ, с 2,1% до 5,8% — в региональных, с 5,5% до 6,2% — в окружных, с 4,2% до 4,0% — в районных, с 6,9% до 10,9% — в аутлетах.

Общий объем рынка качественных ТЦ в Петербурге составляет 2,3 млн кв. м в 59 объектах арендопригодной площадью от 10 тыс. кв. м. Год стал рекордным по вводу новых торговых площадей в городе и агломерации: открылись ТРК «Голливуд», «Небо» в Мурино и «Парк Молл».

Артемий Чулков