Скрывавшейся более шести лет главе ОПС утвердили обвинение в кражах

Генпрокуратура утвердила обвинение Елене Перфильевой. Ее обвиняют в создании преступного сообщества, покушении и совершении краж, а также незаконном доступе к компьютерной информации. Дело направили на рассмотрение в Советский районный суд Самары, сообщили в Генпрокуратуре.

Следствие установило, что злоумышленница с соучастниками в 2016-2018 годах похитили более 3 млн руб. с банковских счетов россиян. Для этого они использовали методы социальной инженерии и IP-телефонии.

Фигурантка находилась в международном розыске более шести лет. В апреле 2025 года ее задержали российские правоохранители. В надзорном ведомстве добавили, что подельники Елены Перфильевой ранее уже получили приговоры.

Никита Черненко