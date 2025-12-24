Защита Карапетяна подала жалобу на его арест в Ереване

Защита главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Армении о продлении его ареста до января. При рассмотрении апелляции суд признал это решение законным.

«Наша оценка абсурдных действий Кассационного суда ясна, и очевидно, что в случае с Самвелом Карапетяном это вовсе не механизм защиты прав. Более того, мы подали заявление с конкретными фактами для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судей соответствующего состава Антикоррупционной палаты Кассационного суда»,— сообщил адвокат Арам Вардеванян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности. Российские дипломаты посещали его в начале декабря.

Лусине Баласян