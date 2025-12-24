«Т-Инвестиции» провели «Лайв-торги» — первое в России командное соревнование трейдеров в прямом эфире. Девять профессиональных трейдеров с капиталом в 9 млн руб. торговали в терминале «Т-Инвестиций» в реальном времени на фоне заседания Банка России по ключевой ставке и прямой линии президента. Все команды получили положительную доходность. Лучший результат показал трейдер Владислав Деркач — он заработал около 100 тыс. руб. за два часа или 2370% годовых. Популярной тактикой было «играть на новостях»: открывать позицию перед или сразу после события и быстро фиксировать прибыль. Как подчеркнул руководитель по развитию сегмента трейдеров «Т-Инвестиций» Евгений Грушецкий, результаты «Лайв-торгов» показали, что доходность на фондовом рынке есть всегда, независимо от ситуации и цикла развития экономики.

Росрыболовство направит обращения в контролирующие органы для принятия мер в отношении недобросовестных производителей и поставщиков икры. Федеральное агентство по рыболовству считает, что заявления о несоответствии продукции стандартам качества должны делаться только после доскональной проверки, поскольку это может привести к подрыву доверия к добросовестным производителям.

«Роскосмос» отправит на орбиту студенческие спутники. Они будут наблюдать за изменениями климата и проводить мониторинг «космической погоды» на низких околоземных орбитах в интересах Росгидромета. Дополнительной полезной нагрузкой станут инновационные разработки вузов.