Оргкомитет обсудил план празднования юбилея Владимира Жириновского

Оргкомитет по подготовке к юбилею Владимира Жириновского (25 апреля 2026 года ему исполнилось бы 80 лет) обсудил на заседании 24 декабря подготовку программы памятных мероприятий. Оргкомитет во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным создан во исполнение подписанного в ноябре 2024 года указа президента о проведении мероприятий, посвященных празднованию юбилея покойного основателя ЛДПР.

Как подчеркнул в своем выступлении на заседании нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, господин Жириновский является «одним из архитекторов многопартийности и всей современной политической системы страны». Он сообщил, что весь 2026 год пройдет под знаком осмысления роли основателя ЛДПР, его идей и работы «на земле», а памятными мероприятиями планируется охватить всю страну.

Всем участникам заседания оргкомитета были вручены «вареные» джинсовые куртки, ставшие символом 90-х, с цитатой Владимира Жириновского на спине: «Если за мир нужно драться — мы деремся!», а также кассетные плееры с записями знаменательных выступлений и популярных песен в исполнении политика. Джинсовые куртки выйдут в широкий тираж в качестве мерча партии в рамках празднования юбилея.

О некоторых пунктах готовящегося плана “Ъ” рассказала замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. По ее словам, 16 января партия официально откроет «год Жириновского» и проведет совместно с Минкультом памятный концерт. В феврале стартует крупный научно-образовательный форум «Жириновские чтения» с ключевой площадкой в МГИМО при участии МИД РФ, а также Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. В апреле пройдет одно из центральных мероприятий — юбилейная выставка «Жириновский навсегда» в Центральном выставочном зале «Манеж». На июнь запланирован автомобильный пробег по «Золотому кольцу» России. Также предполагается выделение грантов на стажировки студентов и преподавателей в рамках проекта «Программа развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики». И наконец, ожидается открытие Музея Владимира Жириновского, а также выпуск биографического издания о его жизни и юбилейного собрания трудов политика. Предусмотрены и памятные мероприятия в Думе и региональных парламентах.

Ксения Веретенникова