“Ъ” подсчитал все вагоны московской подземки
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 декабря подвел итоги развития столичного метро в 2025 году. В своем Telegram-канале он напомнил про открытый в уходящем году основной участок Троицкой линии, а также про начало строительства Бирюлевской линии. Господин Собянин напомнил также про проект по продлению Арбатско-Покровской линии до Гольяново, новых станциях «Южный порт» и «Достоевская» (Кольцевой линии).
“Ъ” дополнительно запросил у столичного метрополитена актуальные данные по поводу обновления подвижного состава в метрополитене. Сегодня, по данным ГУПа, эксплуатируемый парк составляет около 7 тыс. вагонов разных серий (в начале 2024 года было 6,5 тыс.), продолжается программа по обновлению подвижного состава.
Как видно из данных метро (см. рисунок), основную часть парка — 1562 штуки — составляют вагоны серии «Москва», которые выпускаются с 2017 года. Больше всех их на Таганско-Краснопресненской линии. Второе место по распространенности (1304 штуки) у вагонов серии «Москва-2020». Третье место заняли вагоны серии 81–717/714 (так называемые номерные вагоны, выпускались с 80-х годов). Сегодня их в метро эксплуатируется 1285 штук, но с каждым годом становится все меньше (в марте 2024 года их было 1610 штук). Кроме того, в 2025 году на Замоскворецкую линию вышли первые 48 вагонов нового типа «Москва-2026» с более удобными сиденьями и новым дизайном головной части поезда.
В 2026 году в метро будет поставлено более 350 новых вагонов, в результате завершится обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии, сообщили “Ъ” в ГУП «Московский метрополитен». Часть закупаемых поездов впоследствии выйдет на строящуюся Рублево-Архангельскую линию. В 2027 году в город будет поставлено еще 350 вагонов. В 2030 году, по прогнозам столичных властей, в подземке будет курсировать только «современный» подвижной состав.