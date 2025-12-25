“Ъ” подсчитал все вагоны московской подземки

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 декабря подвел итоги развития столичного метро в 2025 году. В своем Telegram-канале он напомнил про открытый в уходящем году основной участок Троицкой линии, а также про начало строительства Бирюлевской линии. Господин Собянин напомнил также про проект по продлению Арбатско-Покровской линии до Гольяново, новых станциях «Южный порт» и «Достоевская» (Кольцевой линии).

“Ъ” дополнительно запросил у столичного метрополитена актуальные данные по поводу обновления подвижного состава в метрополитене. Сегодня, по данным ГУПа, эксплуатируемый парк составляет около 7 тыс. вагонов разных серий (в начале 2024 года было 6,5 тыс.), продолжается программа по обновлению подвижного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как видно из данных метро (см. рисунок), основную часть парка — 1562 штуки — составляют вагоны серии «Москва», которые выпускаются с 2017 года. Больше всех их на Таганско-Краснопресненской линии. Второе место по распространенности (1304 штуки) у вагонов серии «Москва-2020». Третье место заняли вагоны серии 81–717/714 (так называемые номерные вагоны, выпускались с 80-х годов). Сегодня их в метро эксплуатируется 1285 штук, но с каждым годом становится все меньше (в марте 2024 года их было 1610 штук). Кроме того, в 2025 году на Замоскворецкую линию вышли первые 48 вагонов нового типа «Москва-2026» с более удобными сиденьями и новым дизайном головной части поезда.

В 2026 году в метро будет поставлено более 350 новых вагонов, в результате завершится обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии, сообщили “Ъ” в ГУП «Московский метрополитен». Часть закупаемых поездов впоследствии выйдет на строящуюся Рублево-Архангельскую линию. В 2027 году в город будет поставлено еще 350 вагонов. В 2030 году, по прогнозам столичных властей, в подземке будет курсировать только «современный» подвижной состав.

Иван Буранов