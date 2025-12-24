Китайский бренд автомобилей Rox вышел на российский рынок

Дилер премиальных автомобилей «Панавто» официально начал сотрудничать с китайским брендом автомобилей Rox в России, сообщила пресс-служба автомобильных сервисов. На российском рынке уже представлен внедорожник премиум-класса Rox 01. В 2026 году планируется расширение модельной линейки.

Партнерство российской компании с китайским брендом Rox предусматривает официальные продажи автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание, рассказали в компании. Первая поставка автомобилей в сервисные центры «Панавто» пройдет в декабре этого года.

Китайский бренд автомобилей Rox был создан в 2021 году. Он специализируется на производстве гибридных машин (используют два источника энергии для движения). Представленная в России модель Rox 01 включает семь мест. Цена автомобиля начинается от 7,4 млн руб., следует из данных сайта компании.