Нетаньяху пообещал ответить на ранение израильского офицера в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинский «Хамас» в нарушении режима прекращения огня из-за отказа сдать оружие. Он также пообещал ответить на ранение в секторе Газа офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), рядом с которым сдетонировало взрывное устройство.

«Израиль ответит соответствующим образом»,— сказал Биньямин Нетаньяху на церемонии выпуска и присвоения офицерских званий ВВС Израиля (цитата по Reuters). «По мере того, как старые угрозы меняют свою форму, новые угрозы возникают утром и вечером. Мы не стремимся к конфронтации, но мы внимательны к любой возможной опасности»,— отметил он.

Израильская армия 24 декабря сообщила, что в районе Рафаха взорвалась самодельная взрывная установка, после чего пострадал один офицер. «Хамас» настаивает, что сдетонировали бомбы, «оставленные противником». Причастность к произошедшему палестинские боевики отрицают.

Лусине Баласян