Экотехнопарк станет пятым кластером ОЭЗ «Оренбуржье»

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье» появится новый кластер — комплексный экотехнопарк. Он будет объединять предприятия и проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и развитие перерабатывающих технологий.

По информации пресс-службы ОЭЗ, создание экотехнопарка позволит сконцентрировать усилия на реализации инициатив в области охраны природы. В рамках кластера планируется поддержка предприятий, занимающихся переработкой отходов и внедрением экологически чистых технологий.

Новый кластер станет пятым на территории ОЭЗ «Оренбуржье».

Андрей Сазонов