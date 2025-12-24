Выставка «Неформат. Современная книга художника» открылась в «Эрмитаж-Урал»

В центре «Эрмитаж-Урал» (площадка Екатеринбургского музея изобразительных искусств) открылась выставка «Неформат. Современная книга художника», посвященная особому виду визуального искусства, возникшему в XX веке. Экспозиция представит работы более 80 российских художников, созданных с 1970-х годов по настоящее время. Она включает и произведения представителей уральского андеграунда — Евгения Малахина (Старик Букашкин), Анны Таршис (Ры Никонова), Сергея Сигова (Сигей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Неформат. Современная книга художника» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Неформат. Современная книга художника» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Неформат. Современная книга художника» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Неформат. Современная книга художника» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Неформат. Современная книга художника» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Неформат. Современная книга художника» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

На выставке будут представлены около 150 книжных изданий и объектов, демонстрирующих различные формы «книги художника»: от традиционных кодексов до объемных объектов, медиа-книг и мейл-арт изданий. Экспозиция покажет, как материальная форма книги связана с репрезентацией текстов и изображений, составляющих ее нарратив.

В состав выставки вошли произведения, выполненные на различных носителях, включая бумагу, дерево, ткань и металл. Художники визуализируют истории, создавая уникальные объекты, часто в единичном экземпляре, и обращаются к произведениям мировой и русской литературы, таких как Гете, Кафка, Пушкин и Чехов. «Книга художника» предстает как экспериментальная площадка для творческих открытий, привлекающая все больше авторов.

Как пояснили в музее, «Книга художника» объединяет литературу, графику, дизайн и другие виды искусства, акцентируя внимание на замысле автора, который выступает одновременно и иллюстратором, и дизайнером. Важен не только текст, но и сам процесс создания книги как физического объекта, наполненного смыслом и эстетической ценностью.

Выставка будет работать до 23 февраля.

Николай Яблонский