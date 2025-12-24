Ульяновская область стала лидером по количеству участников правового диктанта

В ходе итоговой пресс-конференции, прошедшей 24 декабря в ТАСС, подведены итоги Всероссийского правового (юридического) диктанта, сообщила в среду Ассоциация юристов России.

Как прозвучало на пресс-конференции, больше всего участников правового диктанта было в Ульяновской области — 50 691 человек. Второй по активности названа Москва (47 665 человек), на третьем месте — Ставропольский край —31 395 человек.

В правительстве Ульяновской области отмечают, что регион также признан лучшим по количеству участников диктанта, написавших его на 100 баллов.

Всего в правовом диктанте приняли участие более 1,5 млн человек из 160 стран, большая часть участников (78%) — студенты и учащиеся. Работники образования, науки, культуры и здравоохранения составили 9,4% от общего количества участников. госслужащие — 2,4%, юристы, в том числе адвокаты, — 1,7%. Женщин среди участников в полтора раза больше, чем мужчин.

Андрей Васильев, Ульяновск