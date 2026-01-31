Взгляд дипломата на роль генерального секретаря

Личностный пост

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Орджоникидзе в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Орджоникидзе в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генсека ООН (2002–2011) и замглавы МИД РФ (1999–2002):

— Генеральный секретарь — это прежде всего административная роль, которая уже во вторую очередь может быть политическая. В Уставе ООН четко определено, что генсек является главным административным лицом организации и выполняет задачи, которые ставят государства-члены. Эти поручения содержатся в многочисленных резолюциях Совета Безопасности, решениях Генеральной Ассамблеи и других органов по самым разным вопросам. Бывают случаи, когда они вступают в противоречие с позициями государств-членов.

Роль генсека деликатна и сложна именно потому, что он не должен противопоставлять себя государствам-членам. Он руководствуется резолюциями и действует в заданных рамках, но при этом неизбежно имеет собственные взгляды. В этом и проявляется политическая составляющая его позиции — насколько заметной она становится, зависит от того, как генсек сумеет себя позиционировать, не вступив в противостояние с государствами.

Внутри самой ООН отношение к генеральному секретарю во многом зависит от его личности. За последние десятилетия самой большой популярностью среди сотрудников секретариата пользовался Кофи Аннан: недаром ему в 2001 году присудили Нобелевскую премию «За вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире». До него миротворческие миссии ООН существовали, но не играли столь важную политическую роль. При Аннане они стали постоянным инструментом ООН и серьезно помогли, прежде всего африканским странам.

Фотогалерея Жизненный путь Кофи Аннана Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кофи Аннан — дальний потомок вождей ганского племени фанти. Будущий генсек ООН родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси английской колонии Золотой Берег (нынешняя Гана) в семье губернатора одной из местных провинций. Первое высшее образование Аннан получил на родине, после чего продолжил учиться в США и Швейцарии. В результате он получил три престижных диплома — в том числе Масачуссетского технологического университета, который окончил со степенью магистра в области управления Фото: AP / Ed Bailey В 1962 году Кофи Аннан начал работать в ООН и в течение 30 лет занимал различные посты в структурах организации. Он руководил учреждениями ООН в Эфиопии, Швейцарии, Египте и США, работал в качестве помощника генсека по Программе планирования, бюджета и финансирования, участвовал в переговорах с Ираком по формуле «нефть в обмен на продовольствие». 1 марта 1993 года Кофи Аннан был назначен заместителем тогдашнего генсека ООН Бутроса-Гали (справа) по вопросам миротворческих операций Фото: AP / Marty Lederhandler «Я чувствую огромную ответственность и в то же время понимаю, что передо мной сложнейшая задача, в исполнении которой я могу опираться на все страны ООН и на своих коллег»

1 января 1997 года Кофи Аннан вступил в должность генерального секретаря ООН, сразу обозначив курс на проведение реформ, которых ждали от предыдущего генсека Бутроса-Гали. На этом посту Аннан пробыл два срока, до декабря 2006 года Фото: AP / Bebeto Matthews «В нынешних условиях ответственность между государствами распределена крайне неравномерно. Бедные и слабые государства легко призвать к ответственности, поскольку они нуждаются в иностранной помощи. Однако крупные и сильные государства, действия которых оказывают наибольшее воздействие на других, могут сдерживаться в своих действиях только собственным народом, действующим через свои внутригосударственные институты»

На фото: генсек ООН Кофи Аннан (слева) и президент США Билл Клинтон, 1997 год Фото: AP / Greg Gibson Пост генсека ООН достался Кофи Аннану в тяжелое время для организации, когда ее критиковали за неэффективность и раздутый бюрократический аппарат. Несмотря на озвученные планы по реформе организации, многие идеи Аннана так и не были воплощены. За время десятилетней работы в этой должности одним из худших событий, по словам самого Кофи Аннана, стала война в Ираке, начатая США в обход Совбеза ООН. Ее генсек воспринял чуть ли не как личную неудачу Фото: AP Кофи Аннан был женат дважды. Его второй супругой стала шведская правозащитница Нане Мария Лагергрен (на фото) — племянница известного дипломата Рауля Валленберга, который занимался спасением евреев в годы Холокоста. Брак обеспечил Кофи Аннану симпатии со стороны влиятельного еврейского лобби США Фото: AP / Luigi Costantini «Образование — право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития..нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех»

На фото: Кофи Аннан на съемках одной из серий детского телешоу «Улица Сезам» Фото: AP Среди успехов Кофи Аннана на посту генсека ООН — достижение договоренностей между Ливией и мировым сообществом после взрыва самолета над Локерби в 1988 году, урегулированию кризиса в Восточном Тиморе. Деятельность ООН была отмечена за вклад в соблюдение прав человека, борьбу с эпидемиями и осуществление программы Millennium Development Goals, нацеленной на доступное образование и медицину, борьбу с бедностью, голодом и высокой детской смертностью Фото: AP / Lefteris Pitarakis За время во главе ООН Кофи Аннан стать обладателем множества международных премий и наград. В 2001-м году Нобелевский комитет присудил ООН и ее генеральному секретарю премию мира «за борьбу с международным терроризмом, отстаивание прав человека в мире и за усилия прилагаемые в борьбе с распространением СПИДа» Фото: AP / Ahn Young-joon Кофи Аннан пытался закончить свою карьеру глобальными реформами — открыть Совбез для новых членов и создать новый совет по правам человека. Однако СБ и Генассамблея эти предложения отвергли. 31 декабря 2006 года Аннан уступил свое кресло южнокорейцу Пан Ги Муну (слева). Подводя итоги десятилетней карьеры, Кофи Аннан обратился к своему преемнику: «Как уже было однажды сказано с этой трибуны, вам предстоит взяться за самую тяжелую работу на планете. Возможно это и так, но я бы добавил, что это также и самая увлекательная работа на Земле» Фото: AP / David Karp В 2012 году Кофи Аннан был назначен специальным посланником ООН и Лиги Арабских государств в Сирии по урегулированию конфликта. Выбор пал на него, в том числе благодаря успешной посреднической миссии в Кении в 2008-м. Тогда Кофи Аннан сумел остановить кровавый конфликт между сторонниками двух кандидатов в президенты страны. Впрочем, успеха на новом посту Аннан добиться так и не смог Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото «Наряду с бесконечным разнообразием культур существует одна глобальная цивилизация, в рамках которой происходит мирный и плодотворный процесс формирования и развития идей и убеждений человечества. Эта цивилизация должна характеризоваться терпимым отношением к разногласиям, торжеством культурного разнообразия, усвоением основных всеобщих прав человека и убеждением в том, что все люди имеют право голоса в управлении ими. Именно эту цивилизацию нам надлежит защищать и поддерживать в новом тысячелетии»

На фото: бывший президент ЮАР Нельсон Мандела (слева) и экс-генсек ООН Кофи Аннан, 2007 год Фото: AP 18 августа 2018 года Кофи Аннан умер в одной из клиник Швейцарии после непродолжительной болезни. «Его душевность никогда не следовало принимать за слабость. Аннан показал, что можно быть великим гуманистом и одновременно сильным лидером. ООН и мир потеряли одного из своих гигантов»,— так отреагировал на кончину Аннана генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 13 Кофи Аннан — дальний потомок вождей ганского племени фанти. Будущий генсек ООН родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси английской колонии Золотой Берег (нынешняя Гана) в семье губернатора одной из местных провинций. Первое высшее образование Аннан получил на родине, после чего продолжил учиться в США и Швейцарии. В результате он получил три престижных диплома — в том числе Масачуссетского технологического университета, который окончил со степенью магистра в области управления Фото: AP / Ed Bailey В 1962 году Кофи Аннан начал работать в ООН и в течение 30 лет занимал различные посты в структурах организации. Он руководил учреждениями ООН в Эфиопии, Швейцарии, Египте и США, работал в качестве помощника генсека по Программе планирования, бюджета и финансирования, участвовал в переговорах с Ираком по формуле «нефть в обмен на продовольствие». 1 марта 1993 года Кофи Аннан был назначен заместителем тогдашнего генсека ООН Бутроса-Гали (справа) по вопросам миротворческих операций Фото: AP / Marty Lederhandler «Я чувствую огромную ответственность и в то же время понимаю, что передо мной сложнейшая задача, в исполнении которой я могу опираться на все страны ООН и на своих коллег»

1 января 1997 года Кофи Аннан вступил в должность генерального секретаря ООН, сразу обозначив курс на проведение реформ, которых ждали от предыдущего генсека Бутроса-Гали. На этом посту Аннан пробыл два срока, до декабря 2006 года Фото: AP / Bebeto Matthews «В нынешних условиях ответственность между государствами распределена крайне неравномерно. Бедные и слабые государства легко призвать к ответственности, поскольку они нуждаются в иностранной помощи. Однако крупные и сильные государства, действия которых оказывают наибольшее воздействие на других, могут сдерживаться в своих действиях только собственным народом, действующим через свои внутригосударственные институты»

На фото: генсек ООН Кофи Аннан (слева) и президент США Билл Клинтон, 1997 год Фото: AP / Greg Gibson Пост генсека ООН достался Кофи Аннану в тяжелое время для организации, когда ее критиковали за неэффективность и раздутый бюрократический аппарат. Несмотря на озвученные планы по реформе организации, многие идеи Аннана так и не были воплощены. За время десятилетней работы в этой должности одним из худших событий, по словам самого Кофи Аннана, стала война в Ираке, начатая США в обход Совбеза ООН. Ее генсек воспринял чуть ли не как личную неудачу Фото: AP Кофи Аннан был женат дважды. Его второй супругой стала шведская правозащитница Нане Мария Лагергрен (на фото) — племянница известного дипломата Рауля Валленберга, который занимался спасением евреев в годы Холокоста. Брак обеспечил Кофи Аннану симпатии со стороны влиятельного еврейского лобби США Фото: AP / Luigi Costantini «Образование — право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития..нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех»

На фото: Кофи Аннан на съемках одной из серий детского телешоу «Улица Сезам» Фото: AP Среди успехов Кофи Аннана на посту генсека ООН — достижение договоренностей между Ливией и мировым сообществом после взрыва самолета над Локерби в 1988 году, урегулированию кризиса в Восточном Тиморе. Деятельность ООН была отмечена за вклад в соблюдение прав человека, борьбу с эпидемиями и осуществление программы Millennium Development Goals, нацеленной на доступное образование и медицину, борьбу с бедностью, голодом и высокой детской смертностью Фото: AP / Lefteris Pitarakis За время во главе ООН Кофи Аннан стать обладателем множества международных премий и наград. В 2001-м году Нобелевский комитет присудил ООН и ее генеральному секретарю премию мира «за борьбу с международным терроризмом, отстаивание прав человека в мире и за усилия прилагаемые в борьбе с распространением СПИДа» Фото: AP / Ahn Young-joon Кофи Аннан пытался закончить свою карьеру глобальными реформами — открыть Совбез для новых членов и создать новый совет по правам человека. Однако СБ и Генассамблея эти предложения отвергли. 31 декабря 2006 года Аннан уступил свое кресло южнокорейцу Пан Ги Муну (слева). Подводя итоги десятилетней карьеры, Кофи Аннан обратился к своему преемнику: «Как уже было однажды сказано с этой трибуны, вам предстоит взяться за самую тяжелую работу на планете. Возможно это и так, но я бы добавил, что это также и самая увлекательная работа на Земле» Фото: AP / David Karp В 2012 году Кофи Аннан был назначен специальным посланником ООН и Лиги Арабских государств в Сирии по урегулированию конфликта. Выбор пал на него, в том числе благодаря успешной посреднической миссии в Кении в 2008-м. Тогда Кофи Аннан сумел остановить кровавый конфликт между сторонниками двух кандидатов в президенты страны. Впрочем, успеха на новом посту Аннан добиться так и не смог Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото «Наряду с бесконечным разнообразием культур существует одна глобальная цивилизация, в рамках которой происходит мирный и плодотворный процесс формирования и развития идей и убеждений человечества. Эта цивилизация должна характеризоваться терпимым отношением к разногласиям, торжеством культурного разнообразия, усвоением основных всеобщих прав человека и убеждением в том, что все люди имеют право голоса в управлении ими. Именно эту цивилизацию нам надлежит защищать и поддерживать в новом тысячелетии»

На фото: бывший президент ЮАР Нельсон Мандела (слева) и экс-генсек ООН Кофи Аннан, 2007 год Фото: AP 18 августа 2018 года Кофи Аннан умер в одной из клиник Швейцарии после непродолжительной болезни. «Его душевность никогда не следовало принимать за слабость. Аннан показал, что можно быть великим гуманистом и одновременно сильным лидером. ООН и мир потеряли одного из своих гигантов»,— так отреагировал на кончину Аннана генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Смотреть

Политическая роль Коффи Аннана усилилась и потому, что он работал в период относительно стабильных и сдержанных отношений между государствами: конфликты были, но не было глобального противостояния по типу холодной войны.

Когда генеральный секретарь порой делает заявление, которое может не понравиться какой-либо стране, его единственная «отговорка» — опора на принятые резолюции. Если Совет Безопасности из-за позиции постоянных членов не может принять документ, решения принимает Генассамблея большинством голосов. Но такое решение не будет носить обязательный характер. И, когда генсеку требуется обосновать свою позицию, он зачастую ссылается на эти резолюции.

Фигура генерального секретаря по определению должна быть компромиссной: он обязан соответствовать ожиданиям самых разных групп государств — России, Китая, государств БРИКС, Глобального Юга, западных стран. Поэтому согласование кандидатуры всегда сложное. Относительно легким оно было лишь в эпоху биполярного мира, когда кандидат фактически представлял компромисс между СССР и США. После распада Советского Союза и Варшавского договора процесс стал намного труднее, как и мировая политика в целом.

При этом никакой альтернативы ООН нет. О необходимости реформ говорят с первых лет работы организации. Состав Совета Безопасности уже расширяли, и сегодня снова стоит вопрос о включении новых государств. Но другого места для постоянных политических контактов и принятия решений просто не существует.

Обвинять ООН в недостаточной эффективности — неправильно. Организация не является автономной структурой: она существует как объединение государств и выражает их волю. Поэтому ее авторитет и роль напрямую зависят от состояния международных отношений. Чем напряженнее отношения между государствами, тем слабее выглядит ООН. Это своего рода барометр этих отношений.