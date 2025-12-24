Депутат Алексей Вихарев направил из Ирбита гуманитарную помощь в зону СВО

Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев оказал содействие Ирбиту в отправке многотонной фуры с гуманитарной помощью участникам специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе депутата.

Груз, отправленный в зону СВО, включает медикаменты, генераторы, стройматериалы, матрасы и другие необходимые вещи, запрошенные свердловчанами, принимающими участие в спецоперации. Общественные организации закупили два автомобиля УАЗ и «Ниву», а местный молочный завод предоставил продукты питания.

Загрузка и отправка фуры осуществлялись при участии студентов Ирбитского политеха, мэра Ирбита Николая Юдина, предприятий и добровольцев Волонтерского центра Алексея Вихарева. Финансирование отправки осуществляли депутат Алексей Вихарев и руководство города.

Ранее депутат неоднократно помогал ирбитчанам отправлять гуманитарную помощь в зону СВО, сам ездил в ДНР, где встречался с военнослужащими батальона «Урал-2». В 2025 году в Ирбите открылся Волонтерский центр Алексея Вихарева.

Алексей Буров