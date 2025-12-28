«Здоровому человеку бокал шампанского не нанесет вреда»

Скоро Новый год, а это значит, что каждому придется решать для себя вопрос, пить или не пить, а если пить, то что и в каком количестве. Как правильно ответить на этот вопрос, а также как избежать неприятных последствий новогодних злоупотреблений, мы спросили Александра Утробина, врача-психиатра, психотерапевта, нарколога, члена Российского общества психиатров и члена профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации.

Беседовала Наталия Лескова

— В Новый год принято пить алкоголь. Как это сделать правильно, чтобы себе не навредить?

— Каждый год мы наблюдаем одну и ту же картину, когда новогодние праздники превращаются в алкогольный марафон. Сначала — проводить Старый год, затем — встретить Новый и т. д. И до 14 января это безумие продолжается, после чего к наркологам и другим врачам массово приходят пациенты с отравлениями, обострениями хронических заболеваний, часто — с первыми признаками формирующейся алкогольной зависимости. Этанол как основа всех алкогольных напитков — это мощный нейро- и гепатотоксин, который организм воспринимает как яд. Алкоголь оказывает комплексное воздействие на организм, и при этом все органы и системы в той или иной степени затронуты: и нервная, и сердечно-сосудистая, и ЖКТ, и иммунитет. Не случайно Всемирная организация здравоохранения относит алкоголь к канцерогенам первой группы. Очевидно, что любое злоупотребление алкоголем, особенно длительное, по сути, сокращает нашу жизнь.

— Много алкоголя — это сколько? Ведь норма у всех разная…

— Не существует безопасной дозы яда, а алкоголь, как я уже сказал,— это яд. Существуют лишь дозы, последствия приема которых люди не ощущают остро. Но, как говорится, «если я чего решил, то выпью обязательно». Если это нельзя предотвратить и выпить все-таки придется, то очень важно соблюдать простые правила, чтобы нивелировать последствия употребления алкоголя. Плотная еда с жирами и белками замедляет всасывание алкоголя примерно на 30–50%. Активная гидратация — необходимо выпить минимум два стакана воды перед первой рюмкой. Можно также принять витамины группы В1 — тиамин за два часа до алкоголя. Эта доза защищает нашу нервную систему от токсического поражения. Я бы сформулировал четыре основных правила. Первое: один алкогольный напиток — один стакан воды. Второе: не более одной стандартной дозы в час. Стандартная доза — 14 граммов чистого алкоголя. Это примерно 50 мл водки в час. Третье: избегать суррогатов, а самое главное — сладких и газированных алкогольных напитков. Это удар по поджелудочной железе. Большинство панкреонекрозов связаны с употреблением газированных напитков. Четвертое: продолжать есть, закусывать, как говорят в народе.

— Много жирной еды — тоже не полезно. Как быть? Меньше пить?

— Согласен! Отказаться от злоупотребления! Я бы предложил вообще отказаться от алкоголя, но это предложение обычно не находит массового отклика.

После употребления — не опохмеляться, как у нас любят, новыми дозами алкоголя, а пить много воды, лучше минеральной с калием и магнием, без газа.

Если сильно перебрали, то можно принять регидрон или домашний раствор соли с содой и сахаром, антиоксиданты — N-ацетилцистеин. Сон, легкая пища, прогулки на свежем воздухе.

— Сейчас в аптеках очень много средств от похмелья. Фармацевты говорят, что перед Новым годом настоящий бум закупок таких средств. Действительно ли они помогают снять состояние?

— Таких средств множество, но то, что они помогают, это миф. Из 23 популярных средств нет ни одного, которое обладало бы убедительной доказательностью в преодолении последствий приема алкоголя.

— Слышала, что ноотропные препараты могут нивелировать такие состояния. Это неправда?

— К сожалению, нет. Три основные группы: энтеросорбенты — активированный уголь и его производные, гепатопротекторы и антипохмельные средства вроде алкозельцера применять можно. Нет волшебной таблетки, которая отменит биологические законы. Токсическое повреждение ядом, к сожалению, противоядия не имеет.

— Некоторые принимают психоактивные вещества, чтобы чувствовать себя всю ночь бодрым. Как вы к этому относитесь?

— Конечно негативно. Такими приемами мы свою психику загоняем до такой степени, что потом приходится прибегать к психиатрической помощи, и это совсем не редкость.

— Действительно ли количество пациентов после Нового года у вас возрастает?

— Безусловно, и не только у нас. Хирурги, которые занимаются панкреонекрозами, терапевты говорят о том, что резко растет количество сердечно-сосудистых заболеваний. К нам обычно приходят (или их привозят) чуть позже — после 15–20 января.

— Это люди, которые не могут выйти из новогоднего запоя?

— Обычно да. Бывает настолько сильная интоксикация, что первое время они лежат дома, пытаясь своими силами и средствами справиться, опохмеляются. Но за счет этого только добавляются новые дозы яда в уже отравленный организм, ухудшается состояние. Когда деваться некуда, они обращаются к нам. В острых случаях нам приходится применять методы интенсивной терапии, включая методики экстракорпоральной детоксикации, а это очень дорого и не во всех лечебных учреждениях доступно. Кроме того, в случае возникновения панкреонекроза даже при наличии дорогостоящей аппаратуры прогноз неутешительный. Смертность в этом случае может достигать 90%. Поэтому следите за своим самочувствием. Если почувствовали себя плохо, немедленно прекратите употреблять алкоголь и обратитесь за медицинской помощью.

— Вы говорите про алкоголь без газа. А как же шампанское, главный новогодний напиток? Это обязательно должно быть шампанское, а не просто вино!

— У людей существуют различные ритуалы, в том числе связанные с новогодними желаниями. Не надо себя этого лишать.

Можно выпить бокал шампанского, если только за этим не последуют вино, водка и прочее.

Если поджелудочная у вас уже скомпрометирована, лучше все-таки вино. Но здоровому человеку бокал шампанского под бой курантов не нанесет значительного вреда.

— А правда, что градус надо только повышать? После шампанского коньяк или водка — это допустимо, а вот наоборот — нет?

— Лучше не переходить от одного к другому. Если уж вы начали пить водку, продолжайте пить водку. Зачем пить ее после шампанского? Смешивать его с более крепкими напитками, какой бы ни была очередность, точно нельзя.

— Почему-то у нас принято думать, что праздник обязательно связан с выпивкой. Даже главный новогодний фильм страны повествует о том, что, если не напьешься вусмерть, счастья не найдешь. Как вы к этому относитесь?

— Я не употребляю алкоголь, но я не ханжа. В новогоднюю ночь можно позволить себе бокал вина, но лучше не игристого. Мы радуемся новому году, вместе с семьей ездим на дачу, гуляем на природе. Нам алкоголь для радости не нужен. Есть поверье: как встретишь Новый год, так и проведешь. Никто не хочет, чтобы весь год был нездоровым, с больной головой, поэтому надо учиться быть счастливым без катализаторов — просто потому, что вы вместе с дорогими вам людьми и жизнь продолжается. Берегите себя, друзья! Счастливого Нового года!