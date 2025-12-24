Участники программы «Герои Ярославии» представили губернатору свои проекты

Участники региональной программы «Герои Ярославии» представили губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву свои проекты, предлагаемые к реализации в сфере здравоохранения, благоустройства, дорожного хозяйства. Встреча состоялась в здании правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В частности, были предложены проекты по созданию стандартизированной модели помощи ветеранам СВО в поликлиниках и по централизованному управлению архитектурной подсветкой. Один из проектов уже реализуется — благоустройство территории у памятника князю Скопину-Шуйскому в Борисоглебском округе.

«Участники программы представили конкретные разработки, важные для развития самых разных сфер жизни области — от социальной поддержки до экономики и благоустройства. Обсудили конкретные шаги по каждой идее. Все министерства готовы подключиться к проработке этих предложений, чтобы найти лучшие решения для их реализации»,— сообщил губернатор.

Он поблагодарил участников за готовность развивать регион и анонсировал повторную встречу для обсуждения проектов. Защита проектов пройдет летом.

Региональная программа «Герои Ярославии» стартовала в 2025 году. Для участия в программе заявились почти 300 бойцов и ветеранов СВО. После конкурсных испытаний на очное обучение зачислили 30 военнослужащих. Главным принципом для наставников выступают постепенный профессиональный рост участников программы и наработка их опыта, заверила зампред областного правительства, куратор программы Вера Даргель.

«Помимо профильных знаний, которые участники получают в рамках курсов, у каждого есть выстроенная траектория личностного и профразвития, которую они строили вместе с наставником. А при создании индивидуального проекта перед ними благодаря поддержке губернатора открыты все двери экспертного сообщества министерств и ведомств региона»,— прокомментировала госпожа Даргель.

«Герои Ярославии» — аналог федеральной программы «Время героев». Задача — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, корпоративном секторе экономики, бизнесе, общественных организациях. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что участник программы Антон Новосельцев, который полтора года служил в зоне специальной военной операции, стал начальником отдела в Центре развития ЖКХ региона.

Алла Чижова