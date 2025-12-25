ВЦИОМ подвел итоги года и дал прогноз на думские выборы-2026

«Единая Россия» уверенно победит на выборах в Госдуму 2026 года, а за вторую позицию в партийной иерархии будут конкурировать КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». К такому выводу пришли эксперты аналитического центра ВЦИОМ, презентовавшие 24 декабря свой доклад «Тренды — 2025, прогнозы — 2026». При этом социологи допускают, что единороссы могут не получить конституционное большинство при неблагоприятном сценарии — например, в условиях экономической рецессии и продолжения боевых действий.

Как пояснил директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов, победа партии власти не вызывает сомнений, вопрос только в конкретном результате. По его мнению, «Единая Россия» получит конституционное большинство в Думе при благоприятном сценарии — завершении специальной военной операции (СВО) и отсутствии рецессии в экономике. В случае же неблагоприятного сценария «проблемы и социальные вопросы актуализируются, и не на все из них будут получены ответы», и тогда результат единороссов «может быть и ниже», допускает социолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом, как говорится в докладе ВЦИОМ, «завершение СВО в 2026 году видится вполне реальным» из-за явного стратегического преимущества России на фронте и отказа США финансировать Украину. Эксперты также полагают, что на результате партии власти скажется и то, на каких условиях завершится СВО и как ее итоги будут оцениваться обществом.

Кроме того, социологи поделились данными о том, как россияне оценивают прошедший год для страны и для себя лично и чего они ждут от наступающего года (см. график). Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, 64% опрошенных полагают, что 2025 год для страны был тяжелым, но годом ранее таких было 70%: «Ухудшения точно нет, а это в наше непростое время уже хороший результат». Личные итоги респонденты традиционно оценивают более позитивно: 56% назвали год удачным, 40% — тяжелым. Если же говорить об ощущении счастья в целом, то в 2025 году счастливыми назвали себя более 80% опрошенных и только 15% — несчастными.

Ксения Веретенникова