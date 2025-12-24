«Интрига вновь закручивается»

В Кремле отказались комментировать мирный план из 20 пунктов, который ранее опубликовал Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дальнейшие решения будут приниматься на основании доклада Кирилла Дмитриева. Спецпосланник Москвы участвовал в последних переговорах в Майами и доложил о результатах Владимиру Путину. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США ждут от России дальнейших уступок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский раскрыл содержание скорректированного мирного плана, который после трех дней консультаций украинские переговорщики доставили из Майами. Все 20 пунктов перечислять нет смысла. Собственно, главный вопрос о территориях остается открытым, так же как и проблема Запорожской атомной станции. Украина предлагает заморозить боевые действия по текущей линии соприкосновения. Тогда как Россия выводит войска из Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей. Америка же предлагает создать на Донбассе свободную экономическую демилитаризованную зону. Зеленский в принципе не против, но с условием вынесения этого вопроса на референдум. Киев также предлагает вынести на всенародное обсуждение весь мирный план из 20 пунктов и совместить плебисцит с президентскими выборами, но для этого нужно как минимум двухмесячное перемирие.

Что касается Запорожской АЭС, Вашингтон также предлагает совместное управление втроем — Россия, Украина и США. Прибыль — в равных долях. Украина за то, чтобы Россию вычеркнуть и управлять вдвоем. Относительно гарантий безопасности остается требование о некоем аналоге пятой статьи НАТО, плюс Москва и Киев должны подписать договор о ненападении. Позже французская газета Le Monde опубликовала более полную версию документа с акцентом на восстановление Украины, там также есть пункт о территориях, где прописано возможное участие международных сил в обеспечении выполнения соглашения.

В целом есть основания предполагать, что свободная зона — это компромисс по той части Донбасса, которую сейчас контролирует Украина. Там не будет ничьих войск, кроме этих самых международных сил. Причем есть также опция принять это без референдума — решением парламента. Однако не до конца понятно, чья это будет территория в итоге. Видимо, все-таки российская. В Кремле от комментариев отказались. Спецпосланник Кирилл Дмитриев по возвращении из Майами доложил о всех нюансах Владимиру Путину, дальнейшее решение будет принято на основе этого доклада. Что конкретно он привез, разглашению не подлежит. По всему видно, что все озвученное Москву вряд ли устроит.

Однако все сводится к одному и тому же — реакции Дональда Трампа. Так можно понять, что американская сторона в целом согласна с документом, который озвучил Зеленский. Российский посланник Дмитриев также вел переговоры в Майами, если он привез домой совершенно другой план, это будет выглядеть несколько странно. Не может быть двух разных вариантов: один — для России, другой — для Украины. Раз Дмитриев во всем этом участвовал, значит, российскую позицию он изложил, и она, наверное, была в той или иной степени учтена.

Более того, Америка, скорее всего, не возражала против публикации документа. Смысл всего этого действа — исключить обвинения в сговоре, попытке договориться приватно.

Теперь основное: насколько все эти предложения являются окончательными? Вероятно, они могут в какой-то степени корректироваться, но процесс этот не может продолжаться бесконечно. К слову, дедлайн Дональда Трампа уже фактически наступил. Интрига вновь закручивается.

Дмитрий Дризе