Жителя Ульяновской области за экстремистские призывы приговорили к условному сроку

В Ленинском райсуде Ульяновска вынесен приговор 35-летнему местному жителю за публичный призыв к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в среду сообщило региональное управление ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что «преступная деятельность фигуранта была пресечена управлением ФСБ России по Ульяновской области в июле 2025 года». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый в одной из российских соцсетей на странице сообщества разместил комментарий с призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Какой конкретно был призыв, ведомство не сообщает.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и созданием учетных записей (аккаунтов) в соцсетях сроком на полтора года.

Андрей Васильев, Ульяновск