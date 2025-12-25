Прямая речь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Представители российской индустрии красоты и фитнеса рассказали «Коммерсантъ Стиль» про свои впечатления от уходящего 2025, о планах на новогоднюю ночь и — о своих ожиданиях от наступающего 2026 года.

Ирина Кутьина



Ирина Кутьина, основатель и управляющий партнер премиальной сети фитнес-клубов Encore Fitness

«В праздничные дни можно позволить себе чуть больше, чем обычно».

— Ваши впечатления от уходящего 2025 года.

— «В 2025 году нам удалось реализовать запланированные цели по расширению бизнеса. Летом совместно с нашими партнерами мы открыли второй франчайзинговый клуб в Санкт-Петербурге Encore Крестовский. В Москве мы запустили масштабный проект по расширению площадей клуба на Ходынском поле и открытию полноценного спа-комплекса на третьем этаже клуба».

— Что удалось, а что — нет?

— Нам стабильно удается удерживать лидирующие позиции и задавать тренды в фитнес-индустрии. В 2025 году в целом мы наблюдаем рост выручки на 10%, увеличение выручки по клубным картам в размере 10-12%, по дополнительным услугам — от 8% до 10%, в зависимости от клуба. В этом году мы начали активно внедрять концепцию longevity (долголетие), что позволяет разнообразить предоставляемые услуги и вывести нашу экспертизу на более глубокий уровень.

— Будете ли писать себе зароки (resolutions) на 2026 год?

— В 2026 году для меня важны три направления:

Первое — здоровье и энергия. Я ставлю себе цель поддерживать высокий уровень физической формы, продолжать системную работу с восстановлением и внедрять в свою жизнь новые научные подходы к longevity.

Второе — развитие Encore Fitness. В новом году мы будем усиливать стандарты сервиса, расширять сеть и запускать проекты, которые выведут индустрию на новый уровень.

Третье — личный рост. Хочу больше времени уделять обучению, путешествиям, искусству — всему, что расширяет мышление и помогает создавать продукты будущего.

Для меня New Year’s Resolutions — это не список желаний, а чёткие ориентиры, которые задают тон году и помогают двигаться вперед.

— Что у вас будет на новогоднем столе? Вы придерживаетесь принципов ЗОЖа в праздники?

— Новый Год — семейный праздник с традициями, которые отсылают нас в детство и дарят тепло. На праздничном столе — это традиционно салат оливье и селедка под шубой, которые я ежегодно заказываю в Encore Cafe.

Здорового образа жизни я придерживаюсь всегда, только так возможно добиться и поддерживать желаемые результаты. Красивое и сильное тело формируется благодаря устойчивым привычкам, но также важен и баланс — в праздничные дни можно позволить себе чуть больше, чем обычно, но я всегда компенсирую это движением. Зимние виды спорта, например, коньки и беговые лыжи, прогулки на свежем воздухе — всегда присутствуют в числе моих активностей в новогодние праздники.

— Ваше главное ожидание от 2026 года?

— Здесь я могу ответить одним словом — мир.

Ольга Романова



Ольга Романова, российский звездный визажист, бьюти-эксперт и основательница собственного бренда косметики Romanovamakeup

«2025 закрыл многие двери, но и распахнул не меньше».

— Ваши впечатления от уходящего 2025 года.

— Для меня 2025 год был ярким и насыщенным. Это был год проверки окружения, команды, всех ценностей, близких людей. И история про «бойся своих желаний» не обошла меня стороной. Под бой курантов, я загадала всего одно желание: я жаждала перемен! Однако, кто же ожидал, что они будут столь радикальными?! Несколько роковых и судьбоносных ситуаций, которые произошли со мной, повлекли за собой начало личностной трансформации. Да, события эти были непростыми, а перемены — глубокими. Это наложило отпечаток и на бизнес. Но, во многом благодаря этому, я сделала шаг, на который долго не решалась — в 2025 году я закончила курс в бизнес-школе «Сколково», который подарил мне невероятные впечатления. Не знаю, от чего я больше в восторге: от программы Геннадия Станкевича, или от атмосферы и людей, с которыми я там встретилась.

— Что удалось, а что — нет?

— 2025 закрыл многие двери, но и распахнул не меньше. Если охарактеризовать его одной фразой, то я бы сказала, что моей основной целью было удержаться на плаву.

Зато я оценила свою команду, каждого человека, кто находился и находится со мной рядом. Ко мне, наконец, пришло ощущение, что все на своих местах.

Да, я не запустила ни одной новинки. Исключением стал, разве что, перезапуск косметичек. Все везде пошло не по сценарию.

— Что у вас будет на новогоднем столе? Вы придерживаетесь принципов ЗОЖа в праздники?

— Я очень люблю праздники. Но в этот раз даже не представляю, как будет выглядеть мой новогодний стол. Новый Год буду встречать в России, на природе, в лесу, в 6 часах езды от Москвы. И абсолютно всей организацией занимаются мои друзья. Поэтому все зависит только от них. К счастью, мои настройки в голове работают так, что я пребываю в уверенности: неполезная еда не может быть вкусной. Я не ЗОЖница, но давным-давно выбрала стратегию, которой следую. Я не фанат выпечки, сладкого, жирного! А вот белок и овощи очень даже люблю. Поэтому если даже если я и переем за новогодним столом — это будут исключительно полезные блюда! Посоветовать хочу отказаться от скрытых сахаров, которые есть в консервах и напитках. Если запивать еду водой с лимоном, а не морсом или компотом, то калорий вы употребите значительно меньше.

— Ваше главное ожидание от 2026 года?

— Могу с уверенностью сказать, что к 2026 году я готова! Нас ждет запуск нескольких уникальных продуктов, которые напомнят, какой Romanovamakeup — классный бренд. Сама же я буду концентроваться на моменте. Мой зарок: «Фокус на себе».

А еще я объявляю 2026-ой годом наслаждения, что бы там о нем не говорили!

Оксана Лаврентьева



Оксана Лаврентьева, основательница бренда одежды OLOLOL и центров красоты и здоровья «Белый сад», совладелица Independent Media

«Многое в моей жизни изменилось и продолжает меняться».

— Ваши впечатления от уходящего 2025 года. что удалось, а что — нет?

— 2025 год оказался для меня очень сложным, но в то же время — по-настоящему трансформирующим. Многое в моей жизни изменилось и продолжает меняться. Пока, к счастью, в лучшую сторону, хотя путь проходит через немалые препятствия. Возможно, ощущение перемен связано и с тем, что впереди год огненно-рыжей лошади, который традиционно считают периодом активного развития и структуризации.

— Будете ли писать себе зароки (resolutions) на 2026 год?

— Зароки на 2026 год писать буду — я делаю это всегда. У моего бренда OLOLOL есть блокноты, в которых все записанное почему-то действительно реализуется, поэтому я отношусь к этому ритуалу серьезно. Желания у меня и про бизнес, и про личное развитие: ставлю несколько конкретных планок, к которым хочу прийти в разных сферах.

— Что у вас будет на новогоднем столе? Вы придерживаетесь принципов ЗОЖа в праздники?

— На новогоднем столе обязательно будет оливье — классика жанра. Конечно же, моя вариация ЗОЖ-Оливье с колбасой из индейки, куда без него.

— Ваше главное ожидание от 2026 года?

— В 2026 году оба мои проекта отмечают юбилеи: OLOLOL исполняется 5 лет, «Белому саду» — 15. И уже по итогам уходящего года видно, что оба бренда выходят на новый виток — более осознанный, устойчивый и перспективный. Мой главный запрос на 2026-й — чтобы заложенная в этом году динамика сохранилась и позволила проектам расти дальше.

Ирина Митрошкина



Ирина Митрошкина, креативный директор косметического бренда RINK, звездный визажист

«Обещаю себе поддерживать баланс между работой и личной жизнью».

— Ваши впечатления от уходящего 2025 года.

— Когда оглядываюсь на уходящий год, то вспоминается только хорошее. Несмотря на вызовы, которые бывают в любом растущем бизнесе, нам удалось не просто реализовать планы, а многократно усилить наше присутствие на бьюти-рынке и не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах: Краснодаре, Екатеринбурге, Владивостоке и Хабаровске. Это был год максимальной продуктивности лично для меня и для бренда RINK.

Мы сделали большой рывок в развитии бренда и за год расширили ассортимент сразу в нескольких направлениях: от новых оттенков до абсолютно новых коллекций продуктов и перезапуска нашего хита — масла для губ.

— Что удалось, а что — нет?

— Нам в RINK удалось абсолютно все, что было задумано в продуктовой стратегии: от точечных улучшений до громких релизов и коллабораций. Мы еще сильнее ощутили невероятную поддержку аудитории: тревел-версия тонального средства на основе увлажняющей сыворотки разошлась тиражом в 10 000 штук и была полностью распродана к декабрю, а наш контурирующий стик второй год подряд уходит в sold-out с результатом более 8000 штук.

Что для меня самое ценное — все это я совмещала с ролью мамы. Я серьезно поработала над своим здоровьем и физической формой (и это не про цифры на весах, а про энергию и состояние, качество жизни) и остаюсь вовлеченной в жизни своих близких, своей семьи. Это и есть главная победа.

— Будете ли писать себе зароки (resolutions) на 2026 год?

— В 2026 году я обещаю себе поддерживать баланс между работой и личной жизнью и еще больше заботиться о теле и внутренней гармонии. Верю, что именно из такого состояния рождаются лучшие идеи. И именно таким примером — женщины, которая совмещает страсть к бьюти-индустрии, бизнесу, творчеству и семье — я хочу быть для своих детей и нашего сообщества RINK.

— Что у вас будет на новогоднем столе? Вы придерживаетесь принципов ЗОЖа в праздники?

— Мой новогодний стол — это про удовольствие без крайностей. Я научилась балансу: будут легкие, красивые блюда, много зелени, рыбы, авторские закуски и, конечно, что-то «для души». Я придерживаюсь принципов ЗОЖа, но без фанатизма — праздник должен быть вкусным, красивым и радостным.

— Ваше главное ожидание от 2026 года?

— Мое главное ожидание от 2026 года — реализация самых смелых идей и расширение границ возможного. Хочу, чтобы он стал годом еще большей уверенности, творческого вдохновения и любви. Для меня важно не просто выпускать новые продукты, а наполнять их смыслом. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы каждая текстура, каждый оттенок не просто наносился на кожу и подчеркивал естественную красоту, а создавал эмоцию, тот самый вау-эффект и ощущение праздника, особенного момента, ради которого и разрабатывается косметика. Поэтому я надеюсь, что в 2026 году каждая новинка RINK поможет почувствовать себя счастливее и будет вдохновлять на яркие события.

Беседовала Ирина Кириенко