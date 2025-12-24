В Москве цены на такси из-за непогоды выросли в 2-3 раза

Стоимость поездки на такси в сервисе «Яндекс Go» сегодня днем в среднем выросла в 2-3 раза из-за непогоды, сообщает ТАСС. В приложении «Яндекс Go» указано, что сейчас из-за непогоды заказов такси больше, чем свободных машин.

В Гидрометцентре сообщили, что на период с 21:00 мск 25 декабря по 21:00 мск 26 декабря в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за снега и сильного ветра. В этот период ожидается снегопад, ночью вероятна метель и гололедица на дорогах. Кроме того, с 21:00 мск четверга до 09:00 мск пятницы в столице и Подмосковье ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду.