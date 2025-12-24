В Саратове готовятся заливать катки

Мэрия Саратова объявила о подготовке к зимнему сезону более 150 катков. Работы включают заливку 51 хоккейной коробки, 85 площадок для зимнего футбола и 16 ледовых площадок.

Также сделают семь открытых катков. Заливать ледовые площадки будут постепенно, по мере накопления достаточного снежного покрова. Катки появятся на стадионах «Волга», «Спартак», «Сокол», в Детском парке, на стадионе МОУ «СШОР №56», на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» и на Театральной площади.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Николай Кузнецов и руководители районных администраций должны проконтролировать качество подготовки инфраструктуры, а также, где это возможно, проводить заливку площадок с учетом текущих погодных условий, добавили в мэрии.

Информация о графике работы катков и возможности аренды коньков будет опубликована в официальных каналах администрации города по мере завершения работ на каждом объекте.

Нина Шевченко