Чиновника в Пролетарском районе оштрафовали за невывоз мусора

Пролетарский районный суд Ростовской области назначил административный штраф заместителю главы администрации района по вопросам строительства и ЖКХ. Размер взыскания составил 30 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региона.

Чиновника признали виновным в нарушении ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов по устранению нарушений земельного законодательства). Как следует из материалов суда, в декабре 2024 года Россельхознадзор выдал администрации Пролетарского района предписание об очистке земельного участка от твердых бытовых отходов. В июне 2025 года заместитель руководителя ведомства продлил срок исполнения требований до 16 сентября. Уже 25 сентября представители Россельхознадзора провели выездную проверку, в ходе которой установили, что участок по-прежнему захламлен мусором.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Константин Соловьев