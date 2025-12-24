Меркачева передала Путину список осужденных для помилования

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева передала президенту Владимиру Путину список осужденных для возможного помилования. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список», — сказал журналистам Валерий Фадеев, которого цитирует корреспондент «Ъ».

Господин Фадеев не рассчитывает, что помилование произойдет до Нового года. «Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — пояснил он.

На заседании СПЧ с президентом Ева Меркачева выступила с инициатив по развитию суда присяжных и по помилованию по случаю Нового года. Она отметила, что уже традиционно просит президента о помиловании инвалидов и женщин с детьми. Владимир Путин попросил правозащитницу направить в Кремль ее предложения.

8 марта 2024 года Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Как сообщал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было связано с обсуждавшейся на встрече с СПЧ темой амнистии некоторых категорий осужденных женщин, которую поднимала Ева Меркачева.