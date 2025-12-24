С пятью участниками СВО простились в Удмуртии

Пятерых участников спецоперации (СВО) похоронили в Удмуртии, сообщают главы и администрации районов в соцсетях. В Юкаменском районе простились с Антоном Д. и Никитой Ш., в Балезинском — с Александром Я. и Владиславом П., в Кизнерском — с Русланом Т. Все солдаты в звании рядовых.

Глава Удмуртии и руководители районов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.

С октября 2024 года администрации и главы районов республики перестали публиковать фотографии и личные данные погибших участников СВО. Решение объяснялось попытками мошенников оказывать психологическое давление на родственников для выманивания средств под видом благоустройства мест захоронения, увековечивания памяти бойцов, поддержки военнослужащих.