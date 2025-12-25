В Черноземье 26 декабря ожидается холодная и пасмурная погода, до –5°C

В пятницу, 26 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от ––5°C до 0°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от 0°C до –5°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Утром и днем возможны снег и снег с дождем. Ветер западный и северо-западный, до 12 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –1°C до –5°C, а порывы ветра могут достигать до 11 м/с. В течение дня должно быть облачно. Утром и днем прогнозируются снег и снег с дождем.

В Курске утром температура воздуха составит –3°C, днем поднимется до –0°C. На протяжении всего дня будет пасмурно, утром и днем ожидаются снег и снег с дождем. Ветер до 11 м/с.

В Липецке также будет морозная и облачная погода. Утром температура воздуха составит –3°C, днем будет –1°C, вечером и ночью задержится на том же уровне. Юго-западный и северо-западный ветер с порывами до 11 м/с. Утром прогнозируется снег, днем — снег с дождем.

В Орле в течение дня будет облачно, возможен снег с дождем. Утром температура воздуха составит –2°C, днем и вечером поднимется до 0°C, а ночью будет –1°C. Ветер — до 13 м/с.

В Тамбове ожидается облачная и снежная погода. Утром температура составит –5°С, а ночью поднимется до –2°С. Ветер с порывами до 10 м/с.

Алина Морозова