Итоги СВО 2025

Карта боев прошедшего года

В минувшем году в ходе специальной военной операции ВС РФ заняли более 6,3 тыс. кв. км (в 2024 году — 4,5 тыс.) и установили контроль над более чем 300 населенными пунктами (в 2024-м — 189). После освобождения от ВСУ Курской области к маю основные бои велись на территории ДНР и Запорожской области и закончились взятием Красноармейска (Покровска) в начале декабря. Продолжая вытеснять ВСУ с территории Донбасса, российская армия расширяет свое присутствие в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, создавая там так называемую буферную зону. Итоги специальной военной операции в 2025 году — на карте “Ъ”.

2024
2025

Карта: «Коммерсантъ»

