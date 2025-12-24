Две школьницы из Волгограда осуждены за попытку сбыта крупной партии мефедрона

Две школьницы из Волгограда получили сроки за попытку продажи наркотиков в крупном объеме. Кировский районный суд признал 16-летнюю и 17-летнюю девушек виновными в незаконном сбыте мефедрона общей массой 210 г. (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Фото: 30.мвд.рф

Суд учел смягчающие обстоятельства: возраст и личностные характеристики подсудимых, а также позицию гособвинения. Вину девушки полностью признали. По итогу каждую из школьниц приговорили к лишению свободы сроком на три с половиной года с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор еще не вступил в силу. Он может быть обжалован в апелляции.

Нина Шевченко