Экс-президенту Всероссийского общества глухих запросили 11 лет

В Пресненском суде Москвы прошли прения по уголовному делу о махинациях во Всероссийском обществе глухих. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гособвинение запросило бывшему президенту общества и предполагаемому инициатору преступления 80-летнему Валерию Рухледеву по сложению с прошлым приговором 11 лет и штраф в 900 тыс. руб.

Сменившему его на посту президента Станиславу Иванову — 10 лет и штраф в 700 тыс. руб. Остальным прокурор просил назначить сроки от 4 до 8 лет.

Фигурантов обвиняют в мошенничестве с недвижимостью общества на 267 млн руб., а также в хищении 32 млн руб., выделенных из бюджета на трудоустройство инвалидов.

Ефим Брянцев