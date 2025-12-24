В Казани арестовали подозреваемого в убийстве жены в ЖК «Светлая Долина»

Советский районный суд Казани арестовал до 22 февраля 2026 года Динара Мингалиева, подозреваемого в убийстве 38-летней супруги Дины Григорьевой. Ему также вменяется нанесение тяжких телесных повреждений трехлетнему сыну. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

На процедуре избрания меры пресечения подозреваемый расплакался. Отвечая на вопрос адвоката, он сказал, что не знает, как так случилось.

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», проблемы у мужчины начались весной после смерти его матери. На фоне утраты он стал злоупотреблять алкоголем. Соседи по ЖК «Светлая Долина» неоднократно обращались в полицию. Родные помещали его в наркологический стационар на реабилитацию, однако после временного улучшения последовал срыв.

В конце ноября мужчина избил жену. Она ушла с ребенком к матери. 21 декабря женщина вернулась домой для разговора.

Как следует из протоколов, с которыми ознакомился «Ъ Волга-Урал», во время ссоры мужчина нанес супруге ножевые ранения в область бедер. Ребенок получил оскольчатые переломы рук, травмы лица и сотрясение мозга. Его жизнь вне опасности.

Родственники обвиняемого намерены доказывать его невменяемость в момент преступления.

22 декабря СУ СК по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый дал признательные показания.

Анар Зейналов