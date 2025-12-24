Житель Нижегородской области через суд признал недействительными 20 сим-карт

Суд признал незаконным использование персональных данных жителя Дзержинска Нижегородской области для оформления 20 сим-карт «Мегафона». Также истцу присуждено 40 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, сообщили в городском суде 24 декабря 2025 года.

Установлено, что 21 января в Чите на имя истца были оформлены договоры об оказании услуг связи и выданы 20 сим-карт. При этом заявитель эти договоры не заключал и не подписывал, карты не использовал. Об их существовании он узнал в мае от сотрудника правоохранительных органов. Ответчик на претензии истца не отреагировал.

В исковом заявлении дзержинец просил признать неправомерным использование его персональных данных и обязать ответчика их уничтожить, признать договоры недействительными. Также он просил 300 тыс. руб. за моральный вред, 20 тыс. руб. неустойки за каждый день просрочки исполнения решения и штраф ответчику в размере 50% от суммы морального вреда.

Суд удовлетворил иск частично, снизив размер компенсации до 40 тыс. руб. Также в пользу истца с ПАО «Мегафон» взыскано 20 тыс. руб. штрафа. Требования об уничтожении персональных данных к моменту вынесения решения уже были исполнены.

Галина Шамберина