Автомобильные кредиты «забуксуют» в оценках

Банки станут реже выдавать кредиты на авто. Доля отказов в 2026 году может увеличиться до 40%, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Среди причин они называют высокую ключевую ставку и повышение утильсбора. Кроме этого, кредиторы с начал года начнут по-другому оценивать заемщика. Банки смогут опираться только на официальные данные о доходе клиента. Получать их можно из налоговой службы и Социального фонда. Такой расчет доходов кредиторы используют с сентября по решению Центробанка, однако для займов на авто регулятор сделал исключение. Срок вступления в силу новых правил сдвинут на 1 января 2026-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Из-за нового способа оценки отрасль может потерять до 40% потенциальных заемщиков, заявили в Национальном совете финансового рынка. Об этом организация предупредила Центробанк и попросила регулятор оставить расчет прежним до 2027 года. Без собственных моделейскоринга банки станут более требовательными к заемщикам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Сегменту автокредитования в первом квартале 2026 года будет непросто в плане объема выдач.

Во-первых, ожидается некоторое усложнение клиентского пути. И новый способ может затруднить оценку финансового положения. Все во многом будет зависеть от желания самого заемщика официально подтверждать свой доход. В каких-то случаях может потребоваться и справка НДФЛ. Это зависит от того, есть ли у банка доступ в профильную цифровую систему. Во-вторых, вырастут утильсбор, НДС, а значит, и цены на автомобили. Все еще накладывается на высокие процентные ставки. Да, есть льготные программы на российские марки, но после сильных выдач в октябре, ставки могут оставаться высокими и в декабре.

Поэтому на рынке в январе и феврале ожидается хороший "мороз"».

Официальные данные о клиенте кредиторы смогут получать из электронной межведомственной системы, однако пока она работает в экспериментальном режиме, а подключили к ней 87 банков. Впрочем, управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что на рост числа отказов по автокредитам повлияет не только новая система скоринга: «Учет подтвержденных официальных данных действительно может привести к тому, что доходы заемщиков будут немного занижены относительно фактических. Банки не могут учесть дополнительные источники поступления денежных средств, даже если у них есть внутренняя информация от клиента. Совсем отбрасывать их не нужно. Банки могут учитывать эти доходы, если докажут Центробанку валидность своих собственных моделей и подтвердят все источники. Но процесс довольно длительный и сложный с точки зрения регуляторного согласования. Если крупнейшие банки могут приложить достаточно усилий в разумные сроки, то для средних и тем более небольших это действительно станет проблемой.

Эта особенность окажет несравнимо меньшее влияние на выдачи, чем высокие ставки и общая закредитованность. Потому что если с доходами в знаменателе показателя ПДН еще можно поиграться, добавляя к ним те или иные источники доходов, то с платежами во исполнение всех обязательств в числителе тут ситуация однозначно неизменная. Учитывая рост долговой нагрузки за последние несколько лет, может наблюдаться проблема именно в числителе этого показателя.

Относительно последних месяцев, уровень отказов может вырасти. Если брать текущий, то повышение будет в пределах, условно, 10 процентных пунктов, не больше».

По данным Национального бюро кредитных историй, в ноябре банки выдали 93 тыс. займов на авто — на четверть меньше, чем месяцем ранее. В среднем россияне занимали 1,5 млн руб.

Егор Парфенов