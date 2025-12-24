В Тюменской области ФСБ предотвратила теракт на газопроводе «Транснефти»

В Тюменской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода компании ПАО «Транснефть». Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, теракт готовил 48-летний гражданин РФ, уроженец Винницкой области Украины.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина действовал по указанию спецслужб киевского режима. Злоумышленник приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Как сообщили в пресс-службе СКР, преступная деятельность мужчины была пресечена в ночь на 24 декабря 2025 года вблизи деревни Янтык (Тюменский район). При попытке извлечь взрывчатку для окончательной сборки устройства задержанный оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, сообщили в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант поддерживал связь с куратором из украинской организации через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ и запрещена), а также собирал данные об обстановке вокруг объектов нефтегазовой отрасли в различных регионах России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). В настоящее время проводятся обыски по месту жительства фигуранта. Изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Назначены экспертизы, включая взрывотехническую, баллистическую и молекулярно-генетическую.

Полина Бабинцева