Глубинная Америка вступилась за Украину

Администрация США ждет ответа России на подготовленный в Вашингтоне пакет документов по украинскому урегулированию. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, по словам которого «мяч находится на стороне Москвы». В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российско-американские контакты продолжатся в ближайшее время, однако разговор президентов Путина и Трампа пока не планируется. На этом фоне американские противники плана Трампа усиливают атаки на Белый дом, рассчитывая на провал его миротворчества и ослабление позиций 47-го президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио побратались перед телекамерами, доказывая, что между ними нет никаких противоречий по Украине и каких-либо разногласий вообще

Фото: Daniel Torok / White House Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио побратались перед телекамерами, доказывая, что между ними нет никаких противоречий по Украине и каких-либо разногласий вообще

Фото: Daniel Torok / White House

О намерении администрации США добиваться завершения украинского конфликта заявил в преддверии Рождества постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. «Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию, особенно после прошедших выходных, когда велись переговоры одновременно с украинцами и русскими»,— сообщил Уитакер телеканалу Fox News.

«Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. Все эти документы находятся в процессе переговоров в режиме реального времени»,— описал ситуацию в переговорном процессе постпред США в НАТО. «Мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум может пойти Россия»,— отметил Уитакер, по словам которого «мяч находится на стороне России».

Как заявил 24 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, после переговоров в Майами спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев уже подробно доложил главе государства об итогах своей поездки. «На основе полученной информации Москва сформулирует свою дальнейшую позицию и продолжит контакты в самое ближайшее время»,— заверил Песков. Впрочем, по его словам, разговор президентов России и США пока не планируется, хотя может быть оперативно организован.

В тот же день с новым громким заявлением выступил и президент Зеленский, изложивший свою версию того, как выглядит состоящий из 20 пунктов мирный план Трампа.

Встречавшиеся с Зеленским украинские журналисты, ссылаясь на его высказывания, сообщили, что якобы это и есть последняя редакция мирного плана, согласованная США с Киевом, но еще не утвержденная Москвой. Впрочем, достоверность этой версии вызывает сомнение, учитывая, что Зеленский заявил о неготовности идти на компромисс по ключевому территориальному вопросу и выводить ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса.

Учитывая, что президент Трамп пока не может уверенно записать в свой актив украинское миротворчество, в своем новом заявлении накануне Рождества, сделанном в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, он призвал считать успехом уже сам факт произошедшего за этот год разворота в украинской политике США.

«Мы больше не теряем деньги на этой войне, как это было при Байдене. Он тратил деньги как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд наличными и в виде вооружений»,— продолжил Трамп американскую внутриполитическую дискуссию о том, какая украинская политика отвечает национальным интересам США.

«Теперь мы продаем ракеты, самолеты, самую лучшую военную технику. Мы продаем ее НАТО. Мы добились от НАТО повышения расходов на оборону с 2% ВВП до 5%. В это до сих пор никто не может поверить»,— продолжал президент США.

«Мы продаем оружие НАТО, а НАТО берет эти вооружения и, вероятно, распределяет их, но большую часть отдает Украине»,— повторил Трамп, давая понять, что, развернув на 180 градусов украинскую политику прежней демократической администрации США, он при этом не лишил Киев возможности продолжать получать американское оружие по другой схеме.

Заявление Трампа, которому снова пришлось доказывать американской аудитории состоятельность своего курса по отношению к Украине, совпало с обнародованием последнего опроса компании Gallup, согласно которому рейтинг одобрения 47-го президента США второй месяц подряд держится на рекордно низкой отметке в 36%. «Стабильные 36% американцев одобряют работу Дональда Трампа, включая 89% республиканцев, 25% независимых и 3% демократов. Рейтинг одобрения президента не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда он упал до минимума за его второй срок»,— сообщил Gallup. Однако при этом 48% американцев считают Трампа сильным и решительным лидером, а 40% уверены, что он способен изменить страну.

Таким образом, не ставший хромой уткой за первый год своего правления президент Трамп в то же время несколько растерял политический запас прочности и кредит доверия первых месяцев своего пребывания в Белом доме. Это означает, что в ближайшие месяцы до промежуточных выборов в Конгресс США внутриполитическая борьба в стране будет идти на встречных курсах и сопровождаться обменом ударами между республиканцами и демократами. Одним из важных вопросов международной повестки американской политики в 2026 году неизбежно останется конфликт на Украине, который добавит очков либо одной, либо другой стороне.

Учитывая, что Дональд Трамп больше не может баллотироваться в президенты на следующих выборах 2027 года, входящие в рейтинг самых популярных американских политиков и способные стать его преемниками Марко Рубио и Джей Ди Вэнс будут для демократов главными мишенями вместе с самим главой Белого дома. Пристальное внимание будет уделено их роли в реализации украинской политики Белого дома.

Подтверждением этого стала распространенная телеканалом NBC информация о том, что спецпосланник президента Стивен Уиткофф игнорирует госсекретаря Рубио в своей дипломатической активности по Украине, прибегает к «обманным маневрам» и в целом взгляды Рубио и Уиткоффа на пути завершения конфликта якобы расходятся.

«NBC, распространяя фейковые новости, опирается на анонимные источники, не имея никакой информации, чтобы что-то говорить о команде президента Трампа. Госсекретарь Рубио считает спецпосланника Уиткоффа другом и патриотом»,— опроверг информацию проводящего идеи демократов телеканала в соцсети X заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

«Это полная халтура, основанная на анонимных источниках, у которых понятия нет, о чем они говорят. Спецпосланник Уиткофф и госсекретарь Рубио работают в полной синхронизации по всем вопросам, включая прекращение войны на Украине»,— добавила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Сами же Уиткофф и Рубио для отповеди политическим противникам Белого дома в канун Рождества показательно побратались перед телекамерами, демонстрируя демократам, что они никакие не оппоненты, а друзья не разлей вода.

Сергей Строкань