Титов оценил перспективы возвращения России к SWIFT

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов прокомментировал возможное возвращение России к платежной системе SWIFT в случае отмены санкций. По его словам. у россиян есть более надежная альтернатива.

«Стоит ли нам возвращаться обратно в систему SWIFT - это большой вопрос. Я думаю, что когда (санкции. — “Ъ”) отменят, система SWIFT будет нас ждать»,— сказал Борис Титов журналистам (цитата по ТАСС). По словам господина Титова, большинство россиян к тому времени, вероятно, выберут более «эффективные» и «надежные» платежные системы, чем SWIFT.

Господин Титов привел в качестве примера альтернативы SWIFT систему цифрового юаня и платформу международных счетов на его базе. По новой системе расчеты через границу осуществляются за «считанные секунды» вместо одного-двух дней, добавил он.

SWIFT — международная система, которая позволяет банкам из разных стран быстро и безопасно осуществлять платежи между собой C 2022 года большинство российских банков были отключены от SWIFT из-за санкций в связи с военным конфликтом на территории Украины.