В здании Ульяновского областного суда произошел пожар

В Ульяновске на улице Железной Дивизии произошел пожар на третьем этаже административного здания, сообщило региональное ГУ МЧС.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По данным ведомства, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. На тушении пожара работали 29 специалистов МЧС и шесть единиц техники. Возгорание ликвидировано.

По данным источника «Ъ-Волга», пожар произошел в старом здании Ульяновского областного суда, в том помещении, где в настоящее время идет ремонт и находились стройматериалы. По данным собеседника, причиной стали ремонтные работы, но что конкретно стало причиной пожара, сейчас выясняют дознаватели.

Андрей Васильев, Ульяновск